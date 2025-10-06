Intel Panther Lake - wyciekła specyfikacja nowych procesorów do laptopów

Intel pracuje nad nową generacją procesorów dla laptopów. Modele z serii Panther Lake mają trafić zarówno do kompaktowych urządzeń, jak i wydajnych laptopów do gier. W sieci pojawiła się już nieoficjalna specyfikacja nadchodzących układów.

Intel oficjalnie zapowiedział nową generację procesorów Panther Lake, które mają przynieść znaczące usprawnienia względem obecnej serii Core Ultra 200V (Lunar Lake). Układy zostały zaprezentowane po raz pierwszy podczas targów Computex 2025. Na oficjalną premiere przyjdzie nam jeszcze poczekać, jednak producent już teraz uchylił rąbka tajemnicy, zdradzając szczegóły techniczne i zapowiadając najważniejsze nowości.

Nowa generacja procesorów

Kluczową zmianą będzie ulepszona architektura hybrydowa z jeszcze bardziej dopracowanym systemem Thread Director, odpowiadającym za inteligentne przydzielanie zadań między rdzenie P-core i E-core. Producent twierdzi, że nowa konstrukcja pozwoli osiągnąć wyższą wydajność przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii, co przełoży się na dłuższy czas pracy laptopów na baterii.

Lepsze możliwości

Intel akcentuje również, że Panther Lake zostało zaprojektowane z myślą o producentach OEM, takich jak Microsoft czy Lenovo, aby mogli oni łatwiej tworzyć bardziej wydajne i smukłe urządzenia. Wiemy, że jednym z pierwszych modeli będzie Acer Swift 16 AI.

Nowe procesory mają zapewnić nie tylko większą moc obliczeniową i przepustowość, ale także lepszą integrację z oprogramowaniem dzięki dalszemu rozwojowi technologii hybrydowego przetwarzania. Według Intela, Panther Lake to kolejny krok w kierunku połączenia mobilnej energooszczędności z możliwościami pełnoprawnego komputera PC.

Specyfikacja procesorów

Jeden z użytkowników chińskiego forum ChipHell opublikował listę planowanych modeli. Wśród nich znajdują się zarówno niskonapięciowe układy przeznaczone dla kompaktowych laptopów, jak i wydajniejsze procesory stworzone z myślą o laptopach gamingowych oraz stacjach roboczych.

Poszczególne modele mają różnić się liczbą rdzeni (P-Core, E-Core i LP E-Core) oraz liczbą jednostek obliczeniowych zintegrowanego układu graficznego (na bazie architektury Xe3). Na szczegółowe informacje dotyczące taktowań i limitów mocy będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Modele Core Ultra X300H – wydajniejszy procesor i grafika

Core Ultra 9 X388H: 16 rdzeni (4+8+4), 12 rdzeni iGPU

Core Ultra 7 X368H: 16 rdzeni (4+8+4), 12 rdzeni iGPU

Core Ultra 7 X358H: 16 rdzeni (4+8+4), 12 rdzeni iGPU

Core Ultra 5 X338H: 12 rdzeni (4+4+4), 10 rdzeni iGPU

Modele Core Ultra 300H – wydajniejszy procesor

Core Ultra 9 375H: 16 rdzeni (4+8+4), 4 rdzenie iGPU

Core Ultra 7 355H: 16 rdzeni (4+8+4), 4 rdzenie iGPU

Core Ultra 7 345H: 16 rdzeni (4+8+4), 4 rdzenie iGPU

Core Ultra 5 325H: 12 rdzeni (4+4+4), 4 rdzenie iGPU

Modele Core Ultra 300U - niskonapięciowe układy

Core Ultra 7 360U: 8 rdzeni (4+0+4), 4 rdzenie iGPU

Core Ultra 5 350U: 8 rdzeni (4+0+4), 4 rdzenie iGPU

Core Ultra 5 340U: 8 rdzeni (4+0+4), 4 rdzenie iGPU

Core Ultra 3 320U: 6 rdzeni (2+0+4), 4 rdzenie iGPU

Jak wypadną nowe modele? Pozostaje czekać na oficjalną premierę procesorów i laptopów.