Premiera kart graficznych Intel Xe to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tego roku. Żeby trochę podsycić atmosferę, szef działu układów graficznych ujawnił nowe zdjęcia z laboratorium testowego.

Wiemy, że rodzina Intel Xe ma obejmować praktycznie wszystkie segmenty rynku – począwszy od zintegrowanych układów graficznych, przez karty graficzne dla graczy, a skończywszy na akceleratorach obliczeniowych dla superkomputerów.

Raja Koduri prezentuje zdjęcia układów graficznych Xe

Wygląda na to, że prace nad układami graficznymi idą pełną parą. Potwierdzeniem tego są posty, które publikuje Raja Koduri na Twitterze - ostatnio zamieścił on na swoim profilu nowe zdjęcia z laboratorium w Folsom w Kalifornii (to właśnie tam są prowadzone prace nad rdzeniami Xe).

BFP - big ‘fabulous’ package pic.twitter.com/e0mwov1Ch1 — Raja Koduri (@Rajaontheedge) June 25, 2020

W lewym górnym rogu znalazł się układ Xe HP dla centrów danych, o którym pisaliśmy kilka miesięcy temu. Obok znalazł się mniejszy chip - być może jest to testowy rdzeń Xe DG1 lub słabszy model z rodziny Xe HP.



Inżynieryjna platforma testowa układu Intel Xe DG1

Największe zainteresowanie budzi potężny układ w prawym dolnym rogu – Koduri określa go jako BFP - Big ‘Fabulous’ Package. Możemy podejrzewać, że to topowy rdzeń Xe HP lub model HPC, który znajdzie zastosowanie w superkomputerach i systemach obliczeniowych.

Według nieoficjalnych przecieków, profesjonalne układy graficzne Xe mają bazować na modułowej budowie - w najmniejszym chipie znalazłoby się jedno krzemowe jądro, w średnim dwa, a w największym aż cztery (na taki scenariusz wskazują też rozmiary układów).



Inżynieryjna platforma testowa układu Intel Xe HP/HPC

Kiedy premiera kart graficznych Intel Xe?

Premiera pierwszych układów graficznych Intel Xe ma nastąpić jeszcze w tym roku. Na początku zapewne będą to zintegrowane układy graficzne w procesorach Tiger Lake (wiemy, że mają one zadebiutować jeszcze w te wakacje).

Samodzielne układy graficzne najprawdopodobniej pojawią się w późniejszym terminie. Patrząc na przecieki szefa działu kart graficznych, w pierwszej kolejności zapewne będą to akceleratory obliczeniowe do profesjonalnych zastosowań.

Źródło: Twitter @ Raja Koduri, Twitter @ Andreas Schilling, VideoCardz

