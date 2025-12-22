Samsung szykuje alternatywę dla iPhone’a Fold. Zaraz, co?

Samsung produkuje składane telefony nieprzerwanie od 2019 roku, ale debiut Apple’a na tym rynku i tak może wpłynąć na jego portfolio.

Według licznych doniesień, pierwszy składany iPhone ujrzy światło dzienne jesienią 2026 roku. Apple miał się zdecydować na nietypową formę, obejmującą 5,3-calowy ekran zewnętrzny oraz 7,7-calowy wewnętrzny o proporcjach 4:3.

Jeśli przecieki się potwierdzą, iPhone Fold (nazwa umowna) będzie się różnił od chociażby Galaxy Z Folda 7, który po złożeniu ma formę przeciętnego telefonu, a po rozłożeniu proporcje zbliżone do kwadratu. Najwidoczniej jednak Samsung chce mieć w swojej ofercie bezpośrednią konkurencję dla telefonu Apple’a.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Składany samsung w bardziej kompaktowej formie

Jak donosi ETNews, Samsung pracuje nad nową formą składanego telefonu. Źródła branżowe, na które powołuje się serwis, twierdzą, że smartfon będzie miał:

ekran zewnętrzny 5,4 cala;

ekran wewnętrzny 7,6 cala o proporcjach 4:3.

Są to parametry nasuwające skojarzenia z plotkami na temat iPhone’a. Przypadkowa zbieżność? Być może, ale niekoniecznie. Warto odnotować, że największym dostawcą ekranów do iPhone’ów jest firma Samsung Display, więc Koreańczycy są najpewniej dobrze zaznajomieni z planami Apple’a.

iPhone Fold - wizualizacja na podstawie przecieków

Według nieoficjalnych doniesień, składany smartfon Samsunga o zmienionych proporcjach może trafić na rynek jeszcze przed iPhone’em Fold.