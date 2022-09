W nasze ręce trafił model karty od KFA2, który (po drobnych modyfikacjach) okazał się zdolny pobić rekordy świata wydajności. Trudno takiej okazji nie wykorzystać, aby sprawdzić jak poradzi sobie w domowych warunkach – zapraszamy do recenzji KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer!

ocena redakcji:









4,8/5

Wspomniany na wstępie model RTX 3090 Ti EX Gamer, który bił rekordy, był, co prawda, chłodzony ciekłym azotem i pracował z dwa razy większym poborem energii niż standardowy limit 450 W dla RTX 3090 Ti, ale i tak całkiem dobrze wróży to dla karty, którą sprawiliśmy sobie do naszej procedury testowej. Tak się bowiem składa, że RTX 3090 EX Gamer od KFA2 zagości u nas na stałe i będzie używany w testach gier i nowszych kart graficznych oraz potrzebnych do nich zasilaczy.



Wszystkie RTX 3090 Ti są masywne, ale KFA2 nawet w tym towarzystwie zdaje się wyróżniać dużym rozmiarem.

KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer – jak się prezentuje?

Już samo pudełko, w jakim kartę otrzymujemy, jest nadzwyczajnie duże – w praktyce mogłoby pomieścić laptopa 15,6”… Zresztą nie jest to jedyne podobieństwo, gdyż wagą karta również zaskakuje – 2,18 kg zgodnie ze wskazaniami naszej redakcyjnej wagi (sama karta!). W opakowaniu znajdziemy dodatkowo metalową podporę, która pozwoli podtrzymać tak ciężką kartę nawet w bardzo wysokich obudowach. Podpora ma magnetyczną podstawę i ogólnie dobrze się wpasowuje w czarne obudowy PC.



W zestawie mamy również adapter 3x 8-pin oraz przewód do synchronizacji RGB z resztą obudowy.

Karta stawia na nowoczesne rozwiązania, zatem zasilanie doprowadzamy do niej przez 16-pinowe złącze (PCI-E 5.0) – nowsze niż w przypadku referencyjnych modeli NVIDII dla serii RTX 3000 (12-pin). Jeżeli nasz zasilacz nie posiada odpowiedniego przewodu (i nie można go dokupić), to pozostaje posłużyć się dołączonym w zestawie adapterem, wymagającym podpięcia aż trzech przewodów 8-pin – co nie powinno dziwić, skoro karta przekracza pobór energii 450 W.



Karta posiada zaskakująco dużo dodatkowych złączy – w tym jedno do synchronizacji podświetlenia z płytą główną!

KFA2 w przypadku RTX 3090 Ti EX Gamer zastosowało autorski układ PCB (płytki drukowanej), optymalizując tym samym rozkład komponentów dla lepszego odprowadzania ciepła. Nie zrezygnowano tu jednak całkowicie z przelotowego obiegu powietrza i na odwrocie karty znajdziemy sporo perforacji umożliwiającej wyrzucanie ciepła z drugiej strony karty. Od strony backplate nie umieszczono żadnych grzejących się elementów, ale ten i tak został odpowiednio połączony termopadami ze spodem PCB, aby wspomóc odprowadzanie wysokiej temperatury do otoczenia.



Nie jest to może najpiękniejszy backplate, jaki widzieliśmy, ale z pewnością jest bardzo skuteczny w tym, co ma robić.

Właściwe chłodzenie korzysta z komory parowej, która przykrywa zarówno samo GPU, jak i vRAM zebrany dookoła niego. Do komory przytwierdzono łącznie 12 ciepłowodów, które rozchodzą się po 6 w każdą stronę aluminiowego radiatora, idealnie rozprowadzając ciepło po bardzo ciasno upakowanych finach. Chłodzenie jest o 3,5 cm wyższe niż śledź PCI-E – oznacza to, że karta ma prawie 15 cm wysokości, przez co w niektórych, nawet typowych, obudowach może być problem, aby zamknąć panel boczny przez sterczący przewód zasilający – rekomendujemy tu obudowy, które przewidują montaż wyższego niż 18 cm chłodzenia procesora!



Radiator ma średnio 4 cm wysokości – nic dziwnego, skoro ma odprowadzić ponad 500 W ciepła.

Karta ma prawie 33 cm długości, co nie jest rekordową długością, ale wystarczy, aby pomieścić trzy bardzo duże wentylatory – konkretnie rzecz biorąc mamy tu do czynienia z dwoma śmigłami o średnicy 102 mm i jednym (środkowym) o średnicy 92 mm, co idealnie koresponduje z rozmiarem radiatora znajdującego się pod tymi wentylatorami.



Wentylatory są podświetlane klasycznym RGB – podświetlenie rozchodzi się równomiernie po całych śmigłach.

KFA2 RTX 3090 Ti EX Gamer realnie korzysta z 3 śledzi, co poprawia znacznie stabilność karty w obudowie. Niestety układ finów radiatora sprawia, że przez dwa śledzie z perforacją raczej niewiele ciepła opuszcza kartę (przynajmniej w naszej obudowie z trzema wentylatorami wysysającymi ciepłe powietrze górą). Dostępne złącza obrazu to 3x DP 1.4 oraz jedno HDMI 2.1 i ze wszystkich czterech można korzystać jednocześnie, używając nawet czterech ekranów 8K.



Można by odnieść wrażenie, że radiator ma otwory przy ciepłowodach, przez które powietrze przelatuje do śledzi, ale to tylko złudzenie :)

Poza podświetlanymi wentylatorami, RGB znajdziemy również na szczycie karty w formie napisu „What’s your game”, co w wolnym tłumaczeniu może oznaczać „W co sobie pogrywasz” – przyznamy, że to bardzo miłe uczucie spojrzeć na komputer, w którym karta wyraża zainteresowanie tym, jak spędzamy wolny czas.



Napis „GEFORCE RTX” stety/niestety nie jest podświetlany.

Specyfikacja karty graficznej KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer (1-click OC)

Model GeForce RTX 3090 KFA2 GeForce

RTX 3090 Ti EX Gamer Titan RTX GeForce RTX 3080 Ti Generacja Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Turing / 12 nm Ampere / 8 nm Układ graficzny Ampere GA102-300 Ampere GA102-350 Turing TU102 Ampere GA102-225 Jednostki cieniujące 10496 10752 4608 10240 Jednostki teksturujące 328 336 288 320 Jednostki rasteryzujące 112 112 96 112 Rdzenie Tensor 328 (3nd gen) 336 (3. gen) 576 320 (3rd gen) Jednostki RT 82 (2nd gen) 84 (2. gen) 72 80 (2nd gen) Taktowanie rdzenia 1395/1695 Mhz 1560/1860 MHz

(1875 MHz OC) 1770 MHz 1365/1665 MHz Moc obliczeniowa 35,58 TFLOPS 40 TFLOPS 16,31 TFLOPS 34,10 TFLOPS Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci 19 500 MHz 21 000 14 000 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci 936,2 GB/s 1008 GB/s 672 GB/s 912,4 GB/s TGP (zasilanie) 350 W

(1x12-pin) 450 W / 477 W OC

(1x16-pin) 280 W

(2x8-pin) 350 W

(1x12-pin) Interfejs PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 3.0 PCIe 4.0 Cena (MSRP) $1499 $1749 $2499 $1199

Oprogramowanie producenta – czyli jak działa One Click Overclockig

Ze strony KFA2 możemy pobrać aplikację Xtreme Tuner Plus, która to pozwoli nie tylko użyć groteskowej funkcji „1-click OC” (co podniesie taktowanie rdzenia o 15 MHz i ustawi limit zasilania na 106%, owocując przyrostem wydajności raczej poniżej błędu pomiarowego), ale również sterować podświetleniem RGB karty.



Takie oto parametry ustawia tytułowa funkcja 1-Click OC – trudno uznać to za znaczący overclocking – często wyższe ustawienia otrzymujemy na stałe zapisane w BIOS karty innych producentów.

Sterowanie RGB jest tu o tyle bardziej rozbudowane, że możemy niezależnie sterować kolorem i animacją każdego wentylatora. Jeżeli podłączymy przewód do płyty głównej (4-pin 12 V), pojawi się również opcja przekazania sterowania do oprogramowania płyty głównej, ale wtedy już cała karta będzie traktowana jako jedna strefa RGB.



Sterowanie RGB karty to nadal bardzo rzadki widok.

Sterować możemy również krzywą pracy wentylatorów (z podziałem na dwie sekcje) oraz możemy skorzystać z funkcji automatycznego wyszukiwania najlepszych stabilnych parametrów podkręcania, dzięki funkcji OC Skaner – ta jednak działa dosyć zachowawczo - w naszym przypadku, co prawda, zaoferowała wyższe (odczuwalnie) parametry od profilu 1-Click OC, ale nadal nie wycisnęła z karty wszystkiego. Aby tego dokonać, trzeba posłużyć się ręczną konfiguracją parametrów pracy karty, co również możemy zrobić z użyciem aplikacji KFA2.



Skanowanie systemu trwa około 20 minut i znacznie wyżej podnosi zegary niż wybranie profili 1-Clik OC, nawet bez podnoszenia limitów zasilania.

Kultura pracy, czyli bardzo mocna strona KFA2 EX Gamer

Mając na uwadze, jak grzały się i przy tym głośno pracowały karty z oznaczeniem RTX 3090, można by się spodziewać, że jeszcze bardziej wyżyłowany RTX 3090 Ti będzie w tej kwestii co najmniej równie problematyczny. Tymczasem to już druga karta, z tym GPU, która tak pozytywnie nas zaskakuje. KFA2 zdołało w modelu EX Gamer tak zaprojektować chłodzenie, że karta jest znacznie cichsza od np. referencyjnego RTX 3080 Ti oraz tylko trochę głośniejsza od RTX 3060 Ti! A przypominamy, że mowa o 500-watowej farelce!

KFA2 GeForce RTX 3090 Ti z pewnością imponuje kulturą pracy – zwłaszcza jak na tak ekstremalnie wysoką wydajność, jaką oferuje

W spoczynku wentylatory oczywiście się nie kręcą (do 60°C), a pod pełnym obciążeniem (przy temperaturze otoczenia równej 22°C) zwykle nie przekraczają 70°C. Gdy podkręcimy kartę do maksymalnych wartości, to temperatura wzrasta zaledwie o 2-3°C. Pomiar dźwięku wykonywaliśmy w wygłuszonej komorze, z której odseparowaliśmy chłodnicę procesora oraz zasilacz - poziom dźwięku tła to 21 dB(A). Miernik ciśnienia akustycznego wykazywał 47dB(A) pod obciążeniem (automatycznie dobrane 50% prędkości wentylatorów). Po zamknięciu karty w obudowie z procedury testowej, głośność komputera pod obciążeniem karty wzrasta z 36 dB(A) na 39 dB(A) – tu dźwięk mierzony był 80 cm od komputera stojącego na biurku (na wysokości głowy).

Platforma testowa – na czym testowaliśmy KFA2 GeForce RTX 3090 Ti?

Procesor: Intel Core i9-12900K

(P-Core 5,2 GHz + boost do 5,5 GHz na 2 rdzeniach, E-Core 4,1 GHz)

Intel Core i9-12900K (P-Core 5,2 GHz + boost do 5,5 GHz na 2 rdzeniach, E-Core 4,1 GHz) Chłodzenie: NZXT Kraken Z3

NZXT Kraken Z3 Pamięć: Fury Beast 4x16 GB DDR 5 (5600 MHz, CL40, gear 2)

Fury Beast 4x16 GB DDR 5 (5600 MHz, CL40, gear 2) Płyta główna: ASUS ROG Strix Z690-F

ASUS ROG Strix Z690-F SSD: Samsung SSD 980 PRO 1 TB (PCI-E 4.0)

Samsung SSD 980 PRO 1 TB (PCI-E 4.0) Zasilacz: Corsair RM1000x

Corsair RM1000x Obudowa: Cooler Master Master Case H500M

Testy wykonywaliśmy pod kontrolą systemu Windows 11 (21H2) i ze sterownikami w wersjach 516.94 dla omawianej karty KFA2 - wyniki pozostałych kart pochodzą z wcześniejszego testu wykonanego w kwietniu tego roku. Wszystkie testy wykonano z aktywnym Resizable Bar. Zestaw testowy powstał we współpracy ze sklepem Komputronik.pl.

Syntetyczny test wydajności – pakiet 3DMark

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [OC]

MSI Suprim X 22 513 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [OC]

KFA2 EX Gamer 22 203 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 21 556 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 21 258 AMD Radeon RX 6950 XT

Gigabyte Gaming OC 20 963 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte Gaming OC 19 584 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 19 233 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 19 112 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 15 142 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 10 194 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 9388 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 9284 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 6827 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 6746 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 5571 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 4064

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [OC]

KFA2 EX Gamer 23 143 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [OC]

MSI Suprim X 23 050 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 21 811 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 21 801 AMD Radeon RX 6950 XT

Gigabyte Gaming OC 21 227 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 19 442 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 19 114 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 18 936 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 14 508 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 9408 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 8587 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 8485 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 6122 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 6040 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 4944 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 3562

Syntetyczne testy z aktywnym Ray Tracingiem – 3DMark Port Royal (hybrid ray-tracing)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [OC]

KFA2 EX Gamer 15 662 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [OC]

MSI Suprim X 15 582 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 14 813 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 12 920 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 12 691 AMD Radeon RX 6950 XT

Gigabyte Gaming OC 10 438 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 9807 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 8618 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5062 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 4514 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3501 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 492

Wydajność domyślna uplasowała się minimalnie poniżej fabrycznie podkręconego modelu RTX 3090 Ti, który testowaliśmy na premierę. Po OC obie karty praktycznie się zrównują, a w przypadku testów stricte graficznych KFA2 nawet wychodzi na prowadzenie.

Testy w grach – ile FPS uzyskuje KFA2 RTX 3090 Ti EX Gamer na ultra?

Nie jest to zasadniczo test układu RTX 3090 Ti (ten publikowaliśmy na premierę w kwietniu z porównaniem w wielu grach do innych kart graficznych), więc skupimy się tym razem na samej opisywanej karcie – i na tym, jak poradzi sobie z najnowszymi grami w dwóch mających sens dla takiej karty popularnych rozdzielczościach – QHD oraz UHD. Zamieszczamy również pomiar z aktywnym DLSS/FSR, jeżeli te były dostępne.

Pomiar wydajności KFA2 RTX 3090 Ti w rozdzielczości 2560x1440 px

najwyższe dostępne ustawienia, więcej = lepiej

Assassin's Creed: Valhalla

(Najwyższe, TAA) TAA 103

75

125

87 FSR Q Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) TAA 51

38

84

69 DLSS Q Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) TAA 71

57

106

86 DLSS Q Elden Ring

(Ultra) TAA 123

95 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) TAA 115

89

118

89 FSR Q Forza Horizon 5

(Ekstremalone + RT) TAA 104

89 Marvel's Spider-Man

(Ultra + RT Ultra) TAA 100

63

105

67 DLSS Q Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) TAA 70

44

93

60 DLSS Q Microsoft Flight Simulator 2020

(Ultra) TAA 99

63 Red Dead Redemptation 2

(Ultra) TAA 104

36

112

37 DLSS Q Legenda średni FPS

1% Low FPS

Dla tej rozdzielczości nadal często limitem okazywał się nasz podkręcony do poziomu Core i9-12900KS procesor - widać to po braku przyrostu wydajności wraz z aktywowaniem DLSS. Wydajność nawet bez tego skalowania rozdzielczości utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i tylko Cyberpunk 2077 okazał się trzymać raczej poniżej 60 FPS podczas naszych testów.

Pomiar wydajności KFA2 RTX 3090 Ti w rozdzielczości 3840x2160 px

najwyższe dostępne ustawienia, więcej = lepiej

Assassin's Creed: Valhalla

(Najwyższe, TAA) TAA 67

51

101

76 FSR Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) TAA 25

18

46

37 DLSS Q Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) TAA 37

29

62

50 DLSS Q Elden Ring

(Ultra) TAA 84

65 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) TAA 79

64

113

86 FSR Q Forza Horizon 5

(Ekstremalne + RT) TAA 85

72 Marvel's Spider-Man

(Ultra + RT Ultra) TAA 69

53

93

65 DLSS Q Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) TAA 42

29

64

42 DLSS Q Microsoft Flight Simulator 2020

(Ultra) TAA 80

46 Red Dead Redemptation 2

(Ultra) TAA 72

35

87

37 DLSS Q Legenda średni FPS

1% Low FPS

Rozdzielczość 4K potrafi zagiąć nawet najmocniejsze karty, co zwykle wynika ze zbyt małej pojemności vRAM, którego naturalnie w RTX 3090 Ti na pewno nie zabraknie. Są jednak gry, jak (zgadliście) Cyberpunk 2077, które są zwyczajnie niegrywalne bez DLSS (choć ten wystarczy aktywować na poziomie Quality). Mimo tego większosć gier, nawet bez DLSS, utrzymuje średnio ponad 60 FPS - miód na nasze oczy :)

RTX 3090 Ti to nie tylko karta do grania

W związku z tym, że RTX 3090 Ti oddaje nam do dyspozycji aż 24 GB vRAM, jest to nawet lepsza propozycja do profesjonalnych zastosowań niż do samego grania. Praca w edytorze Unreal Engine 5 jest tu wyjątkowo wygodna, podobnie jak edycja nawet bardzo złożonych materiałów wideo w wysokiej rozdzielczości – zwyczajnie dużo więcej mieści się w pamięci karty. Sama wydajność naturalnie również jest wyśmienita, zwłaszcza jeżeli uwzględnimy cenę wielokrotnie niższą od odpowiedników tego układu w serii NVIDIA Quadro. Praca w Blenderze z wykorzystaniem renderingu Optix to czyta przyjemność.

Blender 3.2.2 - pomiar czasu renderowania (Pavillon Barcelone)

[s], mniej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 17,29 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 17,55 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 18,31 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 19,03 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 24,20 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 33,77 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 58,81 AMD Radeon RX 6950 XT

Gigabyte Gaming OC 98,54 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 107,58 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 130,96 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 161,21 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 205,47 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 245,81 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 355,94 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 373,56



W aplikacjach profesjonalnych RTX 3090 Ti również oferuje topową wydajność.

Podkręcanie KFA2 GeForce RTX 3090 Ti – czy będą rekordy?

Po tym, jak dużego smaku narobiły nam wspomniane wcześniej rekordy pobite przez testowaną kartę, nieco rozczarował nas limit zasilania, który na sztywno wynosi 106%. Dotyczy zarówno aplikacji fabrycznej, jak i innych, jakie sprawdziliśmy. Te 6% to w tym przypadku 27 W, które karta może dodatkowo zużyć na potrzeby pracy GPU. Taki limit 480 W w przypadku RTX 3090 Ti jest nieco krzywdzący i odnosimy wrażenie, że KFA2 celowo podcięła tu skrzydła tańszemu modelowi, jako że chłodzenie w zupełności poradziłoby sobie ze znacznie wyższym limitem. Coś jednak musi odróżniać tańszy model EX Gamer od topowego Hale of Fame.



Takie parametry udało nam się uzyskać stabilnie w większości testów (gier).

To, co stanowczo trzeba ręcznie podkręcić, to pamięci – zastosowane przez KFA2 moduły GDDR6X aż proszą się o podbicie taktowania, mimo iż fabrycznie mają je już znacznie wyższe niż w modelach RTX 3090. Nasz model w niektórych zastosowaniach bez problemu utrzymywał taktowanie vRAM na poziomie o 1500 MHz (efektywnie) wyższym niż domyślne taktowanie. W grach stabilne okazało się również bardzo wysokie 1350 MHz. Taktowanie GPU podbiliśmy o 130 MHz na potrzeby testów – powyżej tej wartości wydajność zaczynała już spadać. W grach jednak stabilne okazało się dopiero 105 MHz podkręcenia.

Pomiar wydajności przed i po OC

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT

QHD + DLSS Q) OC + 105/1350 MHz 49

39 Domyślne zegary 46

37

Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT

+ DLSS Q ) OC + 105/1350 MHz 67

54 Domyślne zegary 62

50

Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) OC + 105/1350 MHz 68

48 Domyślne zegary 64

42 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Wyniki udało się odczuwalnie poprawić. Przyrost wydajności w grach (zwłaszcza w wyższych rozdzielczościach, w których pamięć odgrywa kluczową rolę i ogólnie wąskim gardłem zestawu niemalże całkowicie jest karta graficzna) widać gołym okiem – zwykle zyskujemy od 5% do 9% wydajności. FKA2 RTX 3090 Ti EX Gamer to karta, którą stanowczo warto podkręcać.

Pobór energii – to, o co nie wypada pytać posiadaczy RTX 3090 Ti

Pod względem poboru energii w zasadzie nie za bardzo jest się nad czym rozwodzić – jeżeli się tym przejmujecie, to znaczy, że nie jest to karta dla Was, choćby ze względu na jej cenę. Nasza platforma testowa potrafiła pobrać z gniazdka ponad 730 W po podkręceniu oraz niewiele poniżej 700 W przed podkręceniem. Warto tu dodać, że spora część tego prądu znika za sprawą mocno podkręconego procesora Intel, ale i tak nie zmienia to faktu, że RTX 3090 Ti (w każdym wcieleniu) jest bardzo łakoma na energię.

Czy warto w obecnej chwili kupować RTX 3090 Ti, a w szczególności model KFA2 EX Gamer?

To, wbrew pozorom, zaskakująco dobre pytanie. Premiera układów RTX 4000 jest cały czas przesuwana i obecnie trudno nawet powiedzieć, czy faktycznie trafią do sklepów w tym roku (w ilościach pozwalających na realny zakup). Dodatkowo potwierdzają się przecieki dotyczące jeszcze większego apetytu na energię oraz jeszcze wyższej ceny nowych układów. Jednocześnie obecnie ceny kart w końcu spadły do niemalże rozsądnego pułapu i RTX 3090 Ti można nabyć za mniej niż 8000 zł – to 4000 zł taniej niż w chwili premiery!

Z pewnością jest to ciekawszy wybór niż RTX 3090, zwłaszcza ze względu na kulturę pracy – ogólnie ten aspekt KFA2 EX Gamer zdecydowanie zrobił na nas bardzo dobre wrażenie. Wydajność omawianego dziś modelu stoi na poziomie topowych konstrukcji konkurencji i tu nie mamy żadnych zastrzeżeń. Ogólnie, jeżeli już od długiego czasu czekacie z zakupem wymarzonego PC-ta za 20+ tysięcy złotych i nie chcecie już dłużej tkwić w tej niepewności, to karta KFA2 RTX 3090 Ti EX Gamer to wyjątkowo łakomy kąsek (o ile uda Wam się jakąś dostać w naszym kraju – rozchodzą się najwyraźniej jak świeże bułeczki ;)).

Opinia o KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer Plusy chłodzenie pozwala wykorzystać potencjał podkręcania,

niesamowicie wysoka wydajność,

bardzo wydajne chłodzenie z komorą parową, również dla pamięci,

dwa duże i jeden mniejszy (ale wszystkie ciche) wentylatory,

w zestawie solidna i estetyczna podpórka i adapter zasilania 12-pin,

metalowy backplate,

zaawansowane podświetlenie RGB z opcją synchronizacji z płytą główną. Minusy 14 cm wysokości – nie zmieści się do typowej szerokości obudowy,

bardzo duże zapotrzebowanie na energię (minimum 1 kW mocy zasilacza),

dodatkowy (opcjonalny) kabelek od RGB nie wygląda zbyt estetycznie.

Nasza ocena KFA2 GeForce RTX 3090 Ti w kontekście innych kart z układem RTX 3090 Ti: 96% 4.8/5





Kartę do testów dostarczył producent - KFA2.