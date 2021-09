Rzadko piszemy o nowych sterownikach graficznych, ale najnowsza wersja Radeon Software Adrenalin zdecydowanie jest warta uwagi.

Korzystacie z najnowszych procesorów i kart graficznych AMD? Jeżeli tak, to koniecznie zainstalujcie najnowsze sterowniki Radeon Software Adrenalin – znajdziecie tutaj kilka przydatnych funkcji, które pozwolą zwiększyć wydajność komputera.

Automatyczne podkręcanie procesorów i kart graficznych AMD

Jedną z najważniejszych nowości jest funkcja automatycznego podkręcania procesorów Ryzen 5000 i kart graficznych Radeon RX 6000.

Jak ją włączyć? Wystarczy otworzyć panel Radeon Software (np. skrótem klawiszowym Alt + R) i przejść do zakładki "Performance", a następnie "Tuning".

Jeżeli w komputerze znajduje się najnowsza generacja procesorów Ryzen i kart Radeon, w panelu powinna pojawić być dostępna opcja "Tuning Control", gdzie można wybrać opcję "Auto Overclock", która pozwala zwiększyć wydajność procesora i karty graficznej (obydwa elementy można też przetaktować niezależnie).

Smart Access Memory dla kart graficznych Radeon RX 5000

Kolejną nowością w sterownikach Radeon Software Adrenalin 21.9.1 jest obsługa technologii Smart Access Memory (SAM) na kartach graficznych Radeon RX 5000 (do tej pory działała ona tylko na procesorach Ryzen 3000/5000 i kartach z najnowszej generacji Radeon RX 6000).

Co to jest SAM? Technologia daje procesorowi dostęp do całej pamięci karty graficznej, co przekłada się na lepszą komunikację podzespołów i wzrost wydajności (w zależności od scenariusza może być to kilka – kilkanaście procent – przy okazji premiery kart Radeon RX 6800 i RX 6800 XT przeprowadziliśmy kilka testów).

Karty graficzne Radeon - oficjalne wsparcie dla Windows 11

AMD chwali się także wsparciem dla Windows 11. Co prawda premiera nowej wersji "okienek" dopiero przed nami, ale sporo użytkowników uczestniczy w testach wczesnej wersji systemu w programie Microsoft Windows Insider Program (nasze wrażenia znajdziecie w tym artykule).

Radeon Software Adrenalin 21.9.1 to pierwsza wersja sterowników dla kart graficznych Radeon, która zapewnia oficjalne wsparcie dla systemu Windows 11 – dzięki nowej wersji oprogramowania, użytkownicy bez obaw mogą korzystać z takich technologii, jak: Radeon Boost, Radeon Anti-Lag czy Radeon Image Sharpening.

Sterowniki Radeon Software Adrenalin 21.9.1 oferują wsparcie dla kart graficznych z serii: Radeon RX 400, Radeon RX 500, Radeon 600, Radeon RX Vega, Radeon VII, Radeon RX 6000 i Radeon RX 5000.

Źródło: AMD