Utwór „Running Up That Hill” wykonywany przez Kate Bush od momentu premiery finałowego sezonu Stranger Things stał się absolutnym hitem. Miliony odtworzeń tygodniowo przekładają się na miliony dolarów spływające na konta bankowe artystki.

Nawet 200 tysięcy dolarów - tyle tygodniowo ma zarabiać Kate Bush dzięki utworowi Running Up That Hill.

Od premiery czwartego sezonu Stranger Thins, utwór Kate Bush przesłuchano niemal 140 milionów razy!

Tak duża popularność muzyki z ubiegłego wieku pozwala wnioskować, że lata 80. wracają do łask - i to w wielu dziedzinach, również w technologii.

Ostatnie odcinki Stranger Things 4 pojawią się na Netflixie już 1 lipca. Czy usłyszymy w nich jeszcze raz Kate Bush?

Stranger Things 4 dał nowe życie utworowi Kate Bush „Running Up That Hill”

Lata 80. ubiegłego wieku są dla wielu synonimem najlepszych utworów muzycznych. Hity z tego okresu po dziś dzień są odtwarzane przez miliony ludzi na całym świecie, a biorąc pod uwagę rosnący trend nawiązywania do tzw. 80’s w wielu dziedzinach (moda, muzyka, technologia) - nie tak odległe nam czasy na długo zostaną jeszcze z nami.

Dowodem na ciągłą popularność lat 80. niech będzie chociażby jeden z najpopularniejszych w ostatnim czasie (i najpopularniejszych w ogóle) seriali dostępnych na platformie Netflix. Ostatni, czwarty sezon Stranger Things przenosi widzów do minionego wieku i przypominając im hit z 1985 roku nagrany i napisany przez Kate Bush „Running Up That Hill” sprawia, że chcą w tym świecie zostać na dłużej.

Śmiało, jeśli jeszcze po przeczytaniu tego tekstu nie wiecie o jakim utworze mowa - posłuchajcie go na powyższym filmie. Teraz już kojarzycie? No właśnie. „Running Up That Hill” zna teraz chyba każdy - a to wszystko dzięki Stranger Things 4.

Kate Bush zarabia miliony na swoim hicie sprzed lat

Kate Bush mająca obecnie 63 lata, której przebój zadebiutował w 1985 roku może pochwalić się tytułem najstarszej artystki, która znalazła się na szczycie brytyjskiej listy przebojów. Poza tym wyróżnieniem, Kate może pochwalić się spektakularnymi wynikami osiąganymi na platformach streamingowych.

Kate Bush wie, że dodatkowy zastrzyk gotówki zawdzięcza serialowi Stranger Things. Zdążyła już oficjalnie podziękować producentom serialu za wskrzeszenie utworu do żywych.

Według doniesień The Sun, na konto bankowe artystki tygodniowo wpływa ponad 200.000 dolarów (ok. 900.000 zł). Jak to możliwe? Bush zawdzięcza zarobek przede wszystkim samej sobie. Posiada pełne prawa wydawnicze i licencyjne - sama napisała utwór, a zatem żadnym zarobionym dolarem nie musi się dzielić.

Zobacz fragment Stranger Things 4, w którym pojawił się hit Kate Bush (uwaga: spoiler!) Obejrzyj w

Setki tysięcy złotych tygodniowo są też zasługą liczby odtworzeń utworu. „Running Up That Hill” od premiery czwartego sezonu Stranger Things odnotowało wzrost o niemal 140 milionów przesłuchań, natomiast w ciągu każdego dnia liczba ta zwiększa się średnio o ok. 700.000. Przy założeniu, że Spotify płaci artystom jakieś 0,004 dolara za jedno odtworzenie (a przecież istnieją też inne serwisy, np. Apple Music lub YouTube), to takim zarobkiem po niemal 40 latach od premiery nie pogardziłby żaden artysta.

A Wy dołożyliście swoją cegiełkę do sukcesu utworu Kate Bush? Dajcie znać w komentarzach, ile razy go przesłuchaliście po obejrzeniu Stranger Things 4.

Źródło: The Sun, Spotify