Katowice gospodarzem ESL Pro League. Finały 24. sezonu w “Spodku”

Counter-Strike w Katowickim “Spodku”. Miasto zostało gospodarzem finałów 24. sezonu ESL Pro League i tym samym ugości najlepsze drużyny CS2. Oto wszystko, co musisz wiedzieć.

Finały 24. sezonu ESL Pro League odbędą się w katowickim Spodku w dniach 9–11 października 2026 r. Wezmą w nich udział czołowe drużyny Counter-Strike 2.

24. sezon ESL Pro League w szczegółach

Faza play-off 24. sezonu ESL Pro League po raz pierwszy od lat odbędzie się z udziałem publiczności – w katowickim Spodku. Od 9 do 11 października 2026 r. osiem najlepszych drużyn zmierzy się o tytuł mistrza, część z puli 1 mln dolarów i główny puchar. Cały sezon potrwa od 24 września do 11 października 2026 r.

Co więcej, ESL FACEIT Group oraz miasto Katowice porozumiały się w sprawie dalszej współpracy, zaczynając od organizacji 24. sezonu ESL Pro League w Spodku.

“Katowice od lat są symbolem światowego esportu, a Spodek – jego świątynią. Powrót ESL Pro League do formatu z udziałem publiczności i wybór właśnie naszego miasta na gospodarza finałów to dowód zaufania i efekt wieloletniej współpracy z ESL FACEIT Group. Katowice po raz kolejny potwierdzają swoją pozycję, a historia Counter-Strike’a znów będzie

pisać się właśnie tutaj – z udziałem najlepszych graczy i tysięcy kibiców z całego świata” - mówi Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.

“Od ponad dekady ESL Pro League pozostaje jednym z filarów profesjonalnych rozgrywek Counter-Strike, a powrót do formatu z publicznością to dla nas niezwykle ważny krok” - powiedział Marc Winther, Director Game Ecosystems Counter-Strike w ESL FACEIT Group.

“Katowice to miejsce szczególne dla całej esportowej społeczności – to tu narodziły się legendy, w Spodku byliśmy świadkami najważniejszych momentów w historii esportu. Jesteśmy podekscytowani, że to właśnie tutaj fani będą mogli doświadczyć finałów EPL na żywo”. - zauważa Marc Winther.

Teraz należy uzbroić się w cierpliwość. Kolejne informacje, np. te dotyczące sprzedaży biletów oraz szczegóły harmonogramu, zostaną ogłoszone bliżej rozpoczęcia imprezy.