  • benchmark.pl
  • Gry
  • Katowice gospodarzem ESL Pro League. Finały 24. sezonu w “Spodku”
Gry

Katowice gospodarzem ESL Pro League. Finały 24. sezonu w “Spodku”

przeczytasz w 2 min.
Sebastian Barysz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Counter-Strike w Katowickim “Spodku”. Miasto zostało gospodarzem finałów 24. sezonu ESL Pro League i tym samym ugości najlepsze drużyny CS2. Oto wszystko, co musisz wiedzieć.

Finały 24. sezonu ESL Pro League odbędą się w katowickim Spodku w dniach 9–11 października 2026 r. Wezmą w nich udział czołowe drużyny Counter-Strike 2.

24. sezon ESL Pro League w szczegółach

Faza play-off 24. sezonu ESL Pro League po raz pierwszy od lat odbędzie się z udziałem publiczności – w katowickim Spodku. Od 9 do 11 października 2026 r. osiem najlepszych drużyn zmierzy się o tytuł mistrza, część z puli 1 mln dolarów i główny puchar. Cały sezon potrwa od 24 września do 11 października 2026 r.

Finały 24. sezonu

Co więcej, ESL FACEIT Group oraz miasto Katowice porozumiały się w sprawie dalszej współpracy, zaczynając od organizacji 24. sezonu ESL Pro League w Spodku.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

“Katowice od lat są symbolem światowego esportu, a Spodek – jego świątynią. Powrót ESL Pro League do formatu z udziałem publiczności i wybór właśnie naszego miasta na gospodarza finałów to dowód zaufania i efekt wieloletniej współpracy z ESL FACEIT Group. Katowice po raz kolejny potwierdzają swoją pozycję, a historia Counter-Strike’a znów będzie
pisać się właśnie tutaj – z udziałem najlepszych graczy i tysięcy kibiców z całego świata” - mówi Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.

“Od ponad dekady ESL Pro League pozostaje jednym z filarów profesjonalnych rozgrywek Counter-Strike, a powrót do formatu z publicznością to dla nas niezwykle ważny krok” - powiedział Marc Winther, Director Game Ecosystems Counter-Strike w ESL FACEIT Group.

“Katowice to miejsce szczególne dla całej esportowej społeczności – to tu narodziły się legendy, w Spodku byliśmy świadkami najważniejszych momentów w historii esportu. Jesteśmy podekscytowani, że to właśnie tutaj fani będą mogli doświadczyć finałów EPL na żywo”. - zauważa Marc Winther.

Teraz należy uzbroić się w cierpliwość. Kolejne informacje, np. te dotyczące sprzedaży biletów oraz szczegóły harmonogramu, zostaną ogłoszone bliżej rozpoczęcia imprezy.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login