Core i9-9900K zaliczał się do jednych z najciekawszych procesorów Intela – model ten wyróżniał się nie tylko dobrą wydajnością, ale też efektownym opakowaniem. Zaliczał, bo producent zdecydował o zmianie opakowania procesora.

Intel zmienia opakowanie procesora Core i9-9900K

Core i9-9900K to pierwszy procesor Intela, który otrzymał specjalne opakowanie. Układ był sprzedawany w plastikowej kapsule w kształcie dwunastościanu foremnego, która miała wyróżniać dawnego flagowca na tle innych układów.



Intel informuje o zmianie opakowania w modelu Core i9-9900K - obecne wersje będą wysyłane do 10 lipca 2020 roku

Po 20 miesiącach od premiery układu, producent poinformował o rezygnacji z kapsuły. Decyzja jest podyktowana względami logistycznymi – zmiana opakowania na tradycyjne pudełko pozwoli zmieścić więcej procesorów w opakowaniu zbiorczym.

Core i9-9900K w nowym opakowaniu - co to znaczy dla klientów?

Czy zmiana jest istotna? Core i9-9900K na pewno był jednym z tych procesorów, który przyciągał uwagę klientów na sklepowych półkach… i w zasadzie na tym rola opakowania się kończyła. Nie miało ono żadnego wpływu na działanie komputera, a klienci kupowalii procesor ze względu na specyfikację i oferowaną wydajność. Plastikowa kapsuła była ciekawym dodatkiem, ale dla większości pewnie i tak nie miała większego znaczenia.



Intel Core i9-10900K też jest sprzedawany w specjalnym opakowaniu (nie jest ono jednak tak efektowne jak kapsuła z Core i9-9900K)

Inna sprawa to to, że niedawno zadebiutowały nowa generacja procesorów Intela, a Core i9-9900K został zastąpiony przez wydajniejszy model Core i9-10900K (i to on przejął miano najlepszego procesora do gier). Nowy flagowiec też jest sprzedawany w specjalnym opakowaniu.

Źródło: Intel, inf. własna

