Google przedstawiło właśnie nową aplikację, która trafiła na systemy operacyjne urządzeń ubieralnych - Wear OS. Mowa o znanej klawiaturze Gboard, która zdecydowanie uprości wprowadzanie tekstu na smartwatchu.

Gboard na Wear OS oficjalnie zaprezentowane

Bez względu na to, ile dobrego można powiedzieć na temat nawet najlepszych smartwatchy - trudno im przyznać, że nadają się do prowadzenia rozmów tekstowych. Stosunkowo mały ekran, na którym mieszczą się jeszcze mniejsze literki wprawdzie pozwala na pisanie SMS-ów, ale umówmy się - nie jest to najprzyjemniejsze.

Google zamierza jednak ułatwić życie tym, którym zdarza się korzystać ze smart-zegarka do komponowania wiadomości i wprowadza klawiaturę Gboard na Wear OS.

Wprowadzanie głosowe, autokorekta i obsługa wielu języków

Gboard pozwala oczywiście na standardowe wprowadzanie tekstu z klawiatury QWERTY poprzez klikanie każdej z mini-liter na wyświetlaczu. Oprócz tego klawiatura obsługuje również tworzenie treści za pomocą gestów (przesuwanie palcem po kolejnych literach). Nie brakuje również obsługi komend głosowych, dzięki którym użytkownik będzie mógł po prostu podyktować zegarkowi, jaką treść ten ma wpisać.

Gboard na Wear OS

Gboard na smartwatche wspiera wszystkie języki dostępne w Wear OS. Posiada również funkcję autokorekty oraz sugerowania kolejnych wyrazów i emotikon.

Aplikacja będzie dostępna do zainstalowania w ciągu najbliższych kilku dni. Niecierpliwi mogą jednak pobrać ją już dziś za pośrednictwem APK Mirror.

Co sądzicie o pojawieniu się Gboard na smart-zegarkach? Czy to sprawi, że będziecie częściej używać ekranu w smartwatchu do odpisywania na wiadomości?

Źródło: google.com, apkmirror.com