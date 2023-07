Chińskie służby celne zatrzymały mężczyznę, który próbował dokonać największego przemytu procesorów, o którym kiedykolwiek czytaliśmy. Sprawca został zatrzymany w porcie Qingmao, gdy próbował przedostać się z Makau do ChRL.

Według China's People's Daily, przemytnik zdradził się „chodząc w nienaturalny sposób”. Nie ma co się temu dziwić, gdyż do swojego ciała miał przymocowane aż 306 (!) procesorów do komputerów stacjonarnych. W jaki sposób ten mężczyzna ulokował je na swoim ciele? CPU były pakowane po dwanaście sztuk w papierowych paczkach i odpowiednio przymocowane głównie wokół jego talii. Jak dodaje On News z Hongkongu, pasażer nie tylko nosił „pas” z procesorów, ale również część „towaru” była przyklejona taśmą do jego nóg. Szacując, że jeden CPU waży około 50-55 gramów, to przemytnik nosił na sobie dodatkowy balast o masie jakiś 17 kilogramów.

Najprawdopodobniej przyłapany mężczyzna chciał przemycić do kontynentalnych Chin jedne z nowszych procesorów Intel lub AMD. Po zdjęciu można założyć, że są to najprawdopodobniej CPU „niebieskich” na socket 1200/1700 (choć inne źródła podają, że mogły być to procesory „czerwonych” z rodziny Ryzen 7000). Dlaczego w ogóle ludzie się podejmują takich akcji? Samo przewożenie procesorów z Makau lub Hongkongu do ChRL nie jest nielegalne. Zatrzymane osoby próbowały jednak przedostać się do kraju, bez odpowiednich zgłoszeń i opłat na granicy celnej.

Z powodu cen i ciągłych sankcji ze strony USA, ludzie coraz chętniej podejmują ryzyko przemytu sprzętu elektronicznego do Chin. Dodatkowo podatek VAT od towarów konsumpcyjnych w Chinach kontynentalnych wynosi zwykle 13%, podczas gdy Specjalne Regiony Administracyjne Hongkongu i Makau korzystają z zerowego podatku VAT.

Wiadomości o przemytach do Chińskiej Republiki Ludowej pojawiają się coraz częściej w sieci

Doniesienia o podobnych zatrzymaniach są coraz częściej rozpowszechniane w chińskojęzycznych mediach. Ostatnio w sieci pojawiła się historia handlarza sprzętem, który próbował przemycić 420 dysków SSD M.2 do Chin. Wcześniej również pojawiały się podobne incydenty, analogiczne do tego wspomnianego w artykule. W jednym przyłapano mężczyznę, który przykleił do swojego ciała około 160 procesorów Intel. W drugim „wpadła” kobieta, która podjęła próbę przemycenia 202 CPU Intela w protezie ciążowego brzucha.

Źródło: tom'sHARDWARE, Teledifusão de Macau