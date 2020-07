Wakacyjna wyprzedaż w Komputronik to doskonała okazja, by wyposażyć się w sprzęt, dzięki któremu będziesz czerpać z letniego odpoczynku jeszcze więcej przyjemności. Przyjemnością będą też same zakupy, bo rabaty sięgają 2600 złotych.

Trwa wielka wakacyjna wyprzedaż w Komputronik – możesz zaoszczędzić nawet 2600 złotych

Setki produktów z 18 różnych kategorii przecenionych nawet o 2600 złotych – to argumenty, które pozwalają mi śmiało nazwać wakacyjną wyprzedaż w Komputronik „wielką”. Tak jak wielkie mogą być też zakupy i oszczędności, o ile tylko się pospieszysz, bo oferta – jak się pewnie domyślasz – jest poważnie limitowana. Co możesz kupić? Przekonaj się na własne oczy, zaglądając na stronę pasażu Gorrrące Przeceny.

Jeśli wakacje planujesz spędzić w domu przy grach, to spraw sobie na ten czas porządny komputer gamingowy. Na przykład Komputronik Infinity HC-510 [A002] możesz kupić za 5790 złotych (czyli taniej aż o 2100 zł), a w jego wnętrzu drzemią: 6-rdzeniowy Intel Core i5-8600K, karta GeForce GTX 1070 Ti, 16 GB pamięci RAM typu DDR4 i SSD Samsunga o pojemności 500 GB. A jeżeli szukasz komputera na wyjazd, to sprawdź 15-calowy model Lenovo Ideapad S540-14API (81NH004APB) za 2899 złotych (czyli taniej o 500 zł) z procesorem AMD Ryzen 5 i 8 GB RAM-u.

A może masz chrapkę na nowy telefon? Jeśli tak, to w sklepie Komputronik znajdziesz na przykład smartfony Huawei P40 Lite E 64GB Dual SIM za 699 złotych (czyli taniej o 300 zł) i Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB za 969 złotych (czyli taniej o 130 zł). Jeden i drugi ma wiele do zaoferowania i to właściwie pod każdym względem. Oprócz tego przecenione zostały także peryferia, gadżety, sprzęt AGD i RTV. W tej ostatniej kategorii znajduje się między innymi 65-calowy telewizor Smart TV Sony KD-65XG7005 za 2699 złotych (czyli taniej o 300 zł).

Zerknij i daj znać w komentarzu, czy udało ci się znaleźć coś dla siebie!

Źródło: Komputronik

Czytaj dalej o wakacjach: