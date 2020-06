Wybieracie się na wakacje? Upewnijcie się, że macie gadżety, dzięki którym letni wypoczynek będzie jeszcze pełniejszym doświadczeniem. Nie ukrywamy, że mamy kilka propozycji.

Pierwsza połowa tego roku nie należała do łatwych. Każdemu z nas należy się teraz solidny odpoczynek. Choć sytuacja na świecie nie sprzyja, te wakacje można jeszcze uratować i doskonałe w tym zadaniu mogą się okazać elektroniczne gadżety. Niezależnie od tego, czy wybieramy się w góry czy na mazury, a może nawet zostajemy w domu albo planujemy być częstymi bywalcami swojej działki, coś dla siebie na pewno znajdziemy.

Warto zabrać ze sobą gadżety na wakacje. Jakie?

Gadżetem, z którego można zrobić użytek dosłownie wszędzie, jest Kindle Paperwhite 4. To wyśmienity czytnik e-booków, na którym zmieścisz tysiące książek. Podświetlany ekran sprawia, że z powodzeniem możemy oddawać się lekturze po zmroku i w pełnym słońcu, a wodoszczelna konstrukcja umożliwia czytanie w wannie czy też przy basenie.

A jeśli zamiast leżeć i czytać, wolicie się ruszać, to sprawdźcie Polar Ignite. To bardzo dobry smartwatch sportowy, który nie tylko wskaże wam aktualną godzinę i da znać o wiadomościach, jakie przyszły na telefon, ale też pozwoli wam monitorować waszą aktywność. Liczy kroki, dystans i spalone kalorie, rejestruje wyniki podczas biegania, spacerowania, jazdy na rowerze czy pływania, a do tego mierzy puls i analizuje sen. Ponadto działa jak osobisty trener i świetnie wygląda. Czego chcieć więcej?

Warto też z wakacji przywieźć jakieś zdjęcia. Można w tym celu kupić cyfrówkę, ale być może nawet lepiej sprawdzi się świetny smartfon fotograficzny, jakim jest Huawei P40 Lite. Oddaje on do naszej dyspozycji poczwórny aparat: 48 Mpix (główny), 8 Mpix (szerokokątny), 2 Mpix (Makro) i 2 Mpix (Bokeh). Drzemiący w nich potencjał pomaga wykorzystać sztuczna inteligencja. Oczywiście na tym atuty tego telefonu się nie kończą – do wydajności, czasu pracy czy ekranu również jednak nie można mieć większych zastrzeżeń.

Zdjęcia z innej perspektywy, pozwoli wam zrobić dron, a DJI Mavic Mini to jeden z najlepszych modeli, na jakie możecie obecnie postawić. Jest lekki i poręczny, a możliwości ma olbrzymie – rozpędza się do 47 km/h, może się oddalić nawet na 2000 m od sterownika, lata do 30 minut między ładowaniami i ma wyśmienitą kamerę. Będziecie zadowoleni!

Gdzie znajdziecie więcej propozycji i cenne porady?

Nie bez powodu nazwy wszystkich gadżetów, o których tu wspomnieliśmy, są podlinkowane do sklepu Komputronik. Chcemy w ten sposób ułatwić wam ich zakup, a przy okazji zwrócić uwagę na to, że znajdziecie tam wyjątkowy poradnik pod tytułem „Misja: uratować wakacje”, w którym znajdziecie najlepsze urządzenia na letnią przerwę oraz szereg wskazówek i ciekawych informacji na temat tego, co zabrać na wakacje i jak się do nich przygotować.

Źródło: Komputronik, informacja własna

