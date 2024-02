Marzec to miesiąc, w którym firma Apple często organizuje swoją pierwszą prezentację produktową w danym roku. Może się zatem okazać, że już za kilka tygodni pojawią się nowe urządzenia tej firmy. Co tym razem szykuje Apple?

Konferencja Apple odbędzie się w marcu?

Na początku przypomnijmy, że od 2015 do 2023 roku odbyło się pięć marcowych konferencji – w 2015, 2016, 2018, 2019 oraz 2022 roku. Nie jest zatem wykluczone, że kolejne wydarzenie odbędzie się już w przyszły miesiącu. Sprawdzamy dotychczasowe przewidywania analityków, które dotyczą marcowych premier urządzeń Apple.

Po pierwsze, iPady

Poprzedni rok był pierwszy od czasu premiery pierwszej generacji iPada, w którym nie pojawił się żaden nowy model tabletu marki Apple. Firma obniżyła jednak ceny wszystkich dostępnych w oficjalnej sprzedaży tabletów oraz wprowadziła nowy rysik Apple Pencil, który wyposażony jest w port USB-C.

Mark Gurman, redaktor Bloomberga twierdzi, że pod koniec marca zaprezentowane zostaną nowe iPady serii Air oraz Pro. W przypadku tych drugich nowością ma być między innymi zastosowanie wyświetlaczy typu OLED. Jeśli te przewidywania się potwierdzą, to będą to pierwsze tablety Apple z takim ekranem. Bardzo prawdopodobne jest także, że firma wyposaży te urządzenia w układy M3 oraz bezprzewodowe ładowanie MagSafe. Oczekuje się także zmiany konstrukcyjnej, która polegać ma na przeniesieniu przedniej kamery FaceTime na dłuższy bok tabletu.

Pojawić ma się też nowa klawiatura Magic Keyboard z większym gładzikiem i aluminiową obudową.

Mała rewolucja dotyczyć ma iPadów Air. Obok dobrze znanego modelu z ekranem, którego przekątna ma długość 10,9 cala ma się pojawić większy wariant o wielości 12,9 cala. Oba modele otrzymać mają układ M2, obsługę Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3 oraz przeprojektowaną wyspę, na której zlokalizowane są obiektywy tylnego aparatu.

Po drugie, MacBooki Air

Analitycy twierdzą, że w marcu pojawią się nowe modele MacBooków Air – zarówno 13-calowy, jak i 15-calowy. Oba posiadać będą układ M3, który ma sporą przewagę nad czipem M2, chociażby w postaci sprzętowego wsparcia ray tracingu, co wpływa między innymi na sprawniejsze renderowanie grafiki w grach. Podobnie, jak nowe iPady, MacBooki Air z M3 zyskają także wsparcie dla Wi-Fi 6E.

Po trzecie, nowy kolor iPhone'ów 15

iPhone 15 zaprezentowany został we wrześniu, w trakcie konferencji Wonderlust, a kolejna generacja tych smartfonów pojawi się zapewne za kilka miesięcy, prawdopodobnie także we wrześniu. Jednak Apple często wprowadza nowe kolory iPhone'ów właśnie w marcu lub ewentualnie w kwietniu. Rok temu wprowadzono do sprzedaży żółte iPhone’y 14. W marcu 2022 roku do sprzedaży weszły zielone iPhone’y serii 13, a w kwietniu 2021 roku – fioletowy iPhone’y 12.

Źródło: MacRumors