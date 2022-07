„Coś się kończy, coś się zaczyna” – takimi słowami można podsumować cykl życia niemal każdego produktu. Nie inaczej jest z oprogramowaniem, a konkretnie z systemami z rodziny Windows.

We wtorkowej aktualizacji użytkownicy Windowsa 8.1 otrzymali komunikat o zbliżającym się terminie zakończenia wsparcia dla tego systemu. Ten co prawda przypada na 10 stycznia 2023 roku, ale Microsoft chce zapewne uniknąć sytuacji, gdzie OS będzie używany po tym terminie.

Windows 8.1 nie jest popularny

Sam komunikat jest niezwykle prosty i czytelny. Pozwala dowiedzieć się więcej o wydarzeniu, przypomnieć o wygaśnięciu wsparcia później, bądź odroczyć to aż do ostatniej aktualizacji. W przeciwieństwie do sytuacji z Windowsem XP czy Windowsem 7, gigant z Redmond raczej nie będzie zbyt intensywnie walczył o tę grupę klientów.

Patrząc na najświeższe zestawienie ze strony StatCounter, mamy tutaj do czynienia z grupą nieco ponad 2,8% użytkowników wszystkich systemów z rodziny Windows. Nawet leciwy już Windows 7, może się pochwalić zdecydowanie wyższym globalnym udziałem (na poziomie 11,69%).

Windows 8.1 miał premierę 10 lat temu

Skoro już przywołujemy „do tablicy” Windowsa 8.1, warto coś niecoś sobie o nim przypomnieć. System ten został wydany 17 października 2013 roku i miał być remedium, na bolączki swego starszego brata. Niestety, użytkownicy zrażeni Windowsem 8, nie przyjęli zbyt entuzjastycznie jego aktualizacji. Co prawda dużo rzeczy zostało poprawionych i zmodernizowanych, ale nadal opieranie się na środowisku Modern UI, pogłębiało niechęć do tego systemu operacyjnego.

Nadzieje na przywrócenie bardziej klasycznego Menu Start nigdy tak naprawdę nie zostały zrealizowane (nie licząc aktualizacji dla Windowsa RT), więc ludzie zaczęli sami rozwiązywać ten problem – albo wracali do Windowsa 7, albo przerabiali Windowsa 8.1 tak, by ten przypominał te wspomniane przed chwilą „okienka”. Osobiście należałem do tej drugiej grupy i w sumie, byłem zadowolony z tego efektu – System (w przeciwieństwie do Windowsa 10) miał mało procesów w tle i nie wykorzystywał tak wielu zasobów pamięci RAM. Z drugiej strony zapewniał lepsze wsparcie dla nowszego sprzętu, niż Windows 7.

A Wy do jakiej grupy należeliście? Dajcie znać w ankiecie, a w komentarzach napiszcie proszę swoje doświadczenia z tym systemem operacyjnym.

Źródło: xda-developers, StatCounter