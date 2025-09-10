OpenAI ogłosiło wprowadzenie kontroli rodzicielskiej w ChatGPT, aby zwiększyć bezpieczeństwo młodych użytkowników. Nowe funkcje mają pojawić się w ciągu miesiąca.

OpenAI, firma stojąca za asystentem AI ChatGPT, zapowiedziała wprowadzenie kontroli rodzicielskiej w ciągu najbliższego miesiąca. Decyzja ta jest odpowiedzią na obawy związane z wpływem chatbotów na młodzież.

Nowe funkcje pozwolą rodzicom na połączenie swojego konta z kontem dziecka, zarządzanie odpowiedziami ChatGPT oraz wyłączanie funkcji takich jak historia czatów. Dodatkowo, system będzie informował rodziców o sytuacjach, które mogą wskazywać na "ostry stres" u użytkownika.

Reakcja na krytykę

Ogłoszenie pojawiło się po tym, jak rodzice 16-letniego Adama Raine'a złożyli pozew przeciwko OpenAI, twierdząc, że ChatGPT doradzał ich synowi w kwestii samobójstwa. Podobne oskarżenia pojawiły się wcześniej wobec innych platform chatbotowych.

OpenAI podkreśla, że nowe funkcje nie są bezpośrednią reakcją na te przypadki, ale firma przyznaje, że "niedawne tragiczne przypadki" skłoniły ją do podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Współpraca i wyzwania

Firma współpracuje z ekspertami z dziedziny rozwoju młodzieży, zdrowia psychicznego i interakcji człowiek-komputer, aby opracować przyszłe zabezpieczenia. OpenAI zobowiązało się do dalszego doskonalenia swojego podejścia, aby ChatGPT był jak najbardziej pomocny.

ChatGPT, z 700 milionami aktywnych użytkowników tygodniowo, jest jednym z najczęściej używanych serwisów AI. Jednak firma zmaga się z presją, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej platformy. W lipcu senatorowie USA zażądali informacji na temat działań OpenAI w tym zakresie.

OpenAI planuje wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa w ciągu najbliższych 120 dni. Firma podkreśla, że prace nad tymi rozwiązaniami trwały już przed ogłoszeniem nowych funkcji.