DJI Inspire 3 to „najlepszy dron do filmowania” – przynajmniej według zapowiedzi chińskiego producenta. Przyglądając się jego specyfikacji trudno jednak się z nim nie zgodzić.

Zapowiedź DJI Inspire 3 – drona wyznaczającego nowy standard

Chiński producent kazał nam czekać blisko siedem lat na pojawienie się kolejnej generacji tego profesjonalnego drona. Dzięki temu DJI Inspire 3 to maszyna pod każdym względem lepsza od swojej poprzedniczki. Jak czytamy w zapowiedzi, dron ten „wyznacza nowy standard systemów filmowania z powietrza” i „zaspokoi potrzeby produkcji filmowej na najwyższym poziomie”.

DJI nazywa model Inspire 3 „najlepszym dronem do filmowania”. Twierdzi, że może tak robić z kilku różnych powodów. Jednym z nich jest smukła i wyjątkowo lekka obudowa. Co więcej, producent postawił tym razem na w pełni zintegrowaną konstrukcję (kamera, czujniki czy anteny – wszystko to jest wkomponowane w całość). Wyjątkowy projekt umożliwił również wprowadzenie funkcji Tilt Boost i 360-stopniowej panoramy.

Jaką kamerę ma dron DJI Inspire 3?

Przejdźmy jednak do rzeczy najważniejszej. Inspire 3 ma na pokładzie najlżejszą kamerę pełnoklatkową: Zenmuse X9-8K Air Gimbal Camera (z systemem DJI CineCore 3.0), która spełnia wymogi produkcji filmowo-telewizyjnej. Oferuje nagrania w jakości 8K/75fps (Apple ProRes RAW) lub 8K/25fps (CinemaDNG), jak również 4K/120fps.

Kamera obsługuje podwójny zakres ISO (EI 800/4000 w trybie do 30fps oraz EI 320/1600 w trybie od 30fps). Ma też 14 stopni zakresu dynamicznego, a wisienką na torcie jest DJI Cinema Color System. Wszystko to razem sprawia, że możliwe jest uzyskanie naturalnego, wyrazistego i pełnego detali obrazu niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych.

Kamera drona DJI Inspire 3 ma także nowy, ultraszerokokątny obiektyw FPV o polu widzenia 161 stopni z 1/1,8-calową matrycą noktowizyjną. Jest też kompatybilna z szeroką kolekcją dodatkowych obiektywów (od 18 do 50 mm).

Nowy dron DJI – oto czym jeszcze może się pochwalić

DJI Inspire 3 ma również na pokładzie precyzyjny system geolokalizacji RTK. Raz, że umożliwia on dokładne planowanie trasy. Dwa: poprawia stabilność lotu. W połączeniu z Waypoint Pro przekłada się to na możliwość komfortowego nagrywania nawet bardzo skomplikowanych scen – tak w pojedynkę, jak i z ekipą. Dziewięć czujników do badania otoczenia i funkcja automatycznego omijania przeszkód – to kolejne cenne dodatki.

Pogadajmy jeszcze o liczbach. DJI Inspire 3 potrafi rozpędzić się aż do 94 km/h i „nurkować” z prędkością sięgającą 36 km/h. Naładowane do pełna akumulatory zapewniają 28 minut lotu, a ich wymiana nie wymaga wyłączania urządzenia. Funkcja O3 Pro Transmission gwarantuje z kolei zasięg transmisji do 15 km i podgląd na żywo z opóźnieniem zaledwie 90 ms.

Do sterowania dronem wykorzystamy pilot DJI RC Plus z 7-calowym wyświetlaczem o jasności 1200 nitów. Powinien zagwarantować komfortową pracę nawet w pełnym słońcu. Wspomnijmy jeszcze o kompatybilności z funkcją Timesync.

Ile kosztuje dron DJI Inspire 3?

To sprzęt klasy profesjonalnej, więc ceny nie powinny nikogo zaskakiwać. Są bardzo wysokie: dron DJI Inspire 3 z zestawem podstawowych akcesoriów kosztuje 16 499 dolarów, a dodatkowe obiektywy i komponenty zostały wycenione na od kilkunastu do około 1500 dolarów. Można również wykupić gwarancję DJI Care Pro – ta kosztuje 1899 euro za rok.

Źródło: DJI