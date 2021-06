Letnia wyprzedaż w AliExpress to prawdziwe święto promocji. Smartfony możesz kupić taniej nawet o kilkaset złotych, a akcesoria – prawie za darmo. Sprawdź warunki i poznaj najciekawsze oferty.

Letnia wyprzedaż w AliExpress

Wielka letnia wyprzedaż w AliExpress trwa od 21 do 26 czerwca (do godziny 08:59 naszego czasu). W tych dniach możesz skorzystać z mega promocji na smartfony, akcesoria do nich i najrozmaitsze gadżety. Na platformie znajdziesz „Obłędne oferty”, a wielu przypadkach możesz liczyć na szybką wysyłkę – w 3 do 7 dni. Ostateczne ceny i warunki różnią się w zależności od wielu zmiennych (a przede wszystkim od tego, czy jesteś nowym użytkownikiem platformy, czy też zdarzyło ci się już wcześniej robić tam zakupy). W dalszej części polecamy kilka produktów i podajemy najniższą możliwą cenę – miej to na uwadze.

Zanim przejdziemy jednak do tych produktów, to podajmy na szybko kody promocyjne, z jakich można skorzystać podczas AliExpress Summer Sale 2021:

LATONOWY to rabat w wysokości 3 dolarów (przy zakupach powyżej 4 dolarów i tylko dla nowych użytkowników)

to rabat w wysokości 3 dolarów (przy zakupach powyżej 4 dolarów i tylko dla nowych użytkowników) ALILATO6 to rabat w wysokości 6 dolarów (przy zakupach powyżej 6 dolarów – dla wszystkich użytkowników)

to rabat w wysokości 6 dolarów (przy zakupach powyżej 6 dolarów – dla wszystkich użytkowników) OBLEDNE3 to rabat w wysokości 3 dolarów (przy zakupach powyżej 20 dolarów i produktach z magazynów EU)

to rabat w wysokości 3 dolarów (przy zakupach powyżej 20 dolarów i produktach z magazynów EU) OBLEDNE10 to rabat w wysokości 10 dolarów (przy zakupach powyżej 80 dolarów i produktach z magazynów EU)

to rabat w wysokości 10 dolarów (przy zakupach powyżej 80 dolarów i produktach z magazynów EU) OBLEDNE18 to rabat w wysokości 18 dolarów (przy zakupach powyżej 150 dolarów i produktach z magazynów EU)

to rabat w wysokości 18 dolarów (przy zakupach powyżej 150 dolarów i produktach z magazynów EU) OBLEDNE20 to rabat w wysokości 20 dolarów (przy zakupach powyżej 200 dolarów i produktach z magazynów EU)

Najciekawsze oferty AliExpress Summer Sale 2021

Niedawno testowaliśmy realme GT i nie mogliśmy się nadziwić, że tego smartfona ze specyfikacją flagowca da się kupić już za około dwa tysiaki. A teraz na AliExpress ruszyła promocja, dzięki której zaoszczędzisz jeszcze więcej. Możesz mieć realme GT w globalnej wersji z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na pliki już za 1714,51 zł.

Przypomnijmy, że za takie pieniądze dostajesz smartfona ze Snapdragonem 888, czyli najwydajniejszym procesorem na rynku, jasnym wyświetlaczem AMOLED o odświeżaniu 120 Hz, potrójnym aparatem 64 Mpix z tyłu, łącznością 5G i Wi-Fi 6E oraz akumulatorem 4500 mAh obsługującym szybkie ładowanie 65 W, dzięki któremu „100%” na ekranie zobaczysz w nieco ponad pół godziny.

Wyprzedaż w AliExpress to też dobra okazja, by zapolować na smartfona OnePlus Nord CE 5G, który to dopiero co zadebiutował na rynku. Kupisz go teraz za 1316,65 zł i raczej nie będziesz narzekać. To elegancki, mający niespełna 8 milimetrów grubości telefon z ekranem AMOLED o przekątnej 6,43 cala, przyzwoitym procesorem Snapdragon 750G oraz 8 GB pamięci RAM.

Nowy Nord to opcja, obok której naprawdę trudno przejść obojętnie, szczególnie jeśli szuka się dobrego smartfona w rozsądnych pieniądzach. Obsługuje wszystkie współczesne standardy łączności bezprzewodowej i ma dobry, potrójny aparat główny, a dzięki szybkiemu ładowaniu uzupełnianie energii w jego akumulatorze odbywa się błyskawicznie.

Jeśli twój telefon nie jest jeszcze do wymiany, ale zdarzają ci się sytuację, że rozładowuje się w najgorszym momencie z możliwych, to pomyśl o zakupie power banku. Te akcesoria co do zasady nie należą do najdroższych, ale podczas letniej wyprzedaży w AliExpress możesz kupić taki gadżet prawie za darmo. Spójrz na TOPK I1006P, którego cenę można obniżyć nawet do… 3,90 zł.

Choć możesz nie kojarzyć tej marki, to power bank zbiera dobre recenzje i może pochwalić się nie tylko dużą pojemnością (konkretnie 10 000 mAh), ale też dwukierunkowym szybkim ładowaniem.

Zmieniamy nieco klimat, bo podczas tej wielkiej wyprzedaży możesz również za naprawdę nieduże pieniądze wejść w posiadanie szczoteczki elektrycznej. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem tej platformy, to za SEAGO zapłacisz zaledwie 16,52 zł.

To szczoteczka z 4 trybami czyszczenia (od delikatnego po intensywny) i włosiem DuPont, które skutecznie wymiata zabrudzenia z całej jamy ustnej. SEAGO sama wyłącza się po upływie dwóch minut, a co 30 sekund daje ci znać, że czas na przejście do kolejnej ćwiartki jamy ustnej. Dodatkowym plusem jest długi czas działania, wynoszący około 30 dni (przy dwukrotnym myciu każdego dnia).

Oczywiście AliExpress to nie tylko elektronika, dlatego chcielibyśmy cię zainteresować także innymi gadżetami, choćby takimi jak naturalne, drewniane okulary przeciwsłoneczne KINGSEVEN, które przy odrobinie szczęścia kupisz już za 3,90 zł. Dobrze wyglądają, są przyjazne środowisku, a do tego właściwie chronią przed światłem UV (cechując się klasą UV400).

To wszystko to wciąż zaledwie maleńki wycinek promocji, czekających na ciebie podczas Summer Sale w AliExpress – sprawdź wszystkie oferty.

Artykuł powstał we współpracy z AliExpress.