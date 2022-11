Coraz większymi krokami zbliżamy się do czarnego piątku. To dobry czas, by poszukać w sieci ofert na wiele produktów. Jedną z ciekawszych ofert, jaką udało mi się odnaleźć, jest możliwość zakupu dożywotniej licencji na pakiet Microsoft Office. Zapraszam po więcej szczegółów.

Najbardziej wszechobecny pakiet oprogramowania na świecie, jest często poza zasięgiem zwykłych konsumentów. Model subskrypcji Microsoft 365 (dawniej Office 365) jest dla wielu olbrzymim utrapieniem i ciągłym obciążeniem finansowym. Alternatywą jest oczywiście zakup dożywotniej licencji, lecz ta wymaga wydania jednorazowo sporej kwoty. Oczywiście możemy skorzystać alternatywnego oprogramowania do tego typu zadań (LibreOffice, WPS Office, czy ONLYOFFICE), lecz nie zawsze spełnia ono potrzeby użytkowników. Na szczęście serwis PC World, z okazji Czarnego Piątku, zaproponował licencję Microsoft Office 2021 w specjalnej promocji!

Dwie licencje Microsoft Office 2021 w super cenie!

Do 23 listopada, godz. 23:59 (czasu pacyficznego), możesz skorzystać z ograniczonej czasowo oferty na dwie licencje pakietu Microsoft Office Professional 2021 dla systemu Windows za jedyne 59,99$ (około 255zł) — żaden kupon do tego zakupu nie jest potrzebny. Pamiętajcie jednak, że oferta jest ograniczona czasowo i ilościowo! Link do oferty znajduje się tutaj.

Pakiet Microsoft Office Professional obejmuje programy Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher i Access — wszystko, czego potrzebujesz, aby wydajniej wykonywać swoją pracę, a wszystko to w jednej niskiej cenie. Od organizowania komunikacji, po tworzenie lepszych prezentacji i przeprowadzanie inteligentniejszej analizy danych — pakiet Microsoft Office zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do rozwoju.

A Wy z jakiego i jak często korzystacie pakietu biurowego? Dajcie znać w ankiecie i komentarzach!

Źródło: PCWorld