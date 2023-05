„Hej AI, wyślij wiadomość do tego menedżera ds. rekrutacji” – tak niedługo może wyglądać nowa funkcja, która w niedługim czasie powinna zostać zaimplementowana na platformie LinkedIn. Przyjrzyjmy się jej bliżej.

LinkedIn ogłosił wdrożenie funkcji, która ma zostać zaimplementowana w sieciach społecznościowych, wyszukiwarkach pracy i platformach e-learningowych. Chodzi oczywiście o wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji, które platforma chętnie „pożycza” z rosnącego katalogu technologii firmy Microsoft.

Samo ogłoszenie nie jest szczególnie zaskakujące, biorąc pod uwagę wielomiliardowe inwestycje Microsoftu w OpenAI, czy w startup stojący za ChatGPT. Bardziej interesujące jest pierwsze zastosowanie AI, a konkretnie to, do kogo będzie skierowane.

Czy AI pomoże mi znaleźć nową pracę?

Platforma należąca do firmy Microsoft jest odpowiedzią na problem, który wielu z nas może odczuwać, kontaktując się z personelem rekrutacyjnym – Chodzi oczywiście o to „Jak dobrze siebie zaprezentować?” lub „Jak napisać pierwszą wiadomość?”.

Dzięki najnowszemu narzędziu na platformie LinkedIn, potencjalny kandydat nie będzie musiał wprowadzać tekstu. Zamiast tego wystarczy, że kliknie jeden przycisk – AI przygotuje wiadomość zawierającą kontekst z jego własnego profilu, profilu menedżera ds. rekrutacji, opisu stanowiska i danej firmy. Starszy dyrektor LinkedIn (Ora Levit) wyjaśnia, że wiadomość ma być wersją roboczą:

Dostosowanie jest nadal ważne, więc poświęć trochę czasu na przejrzenie i edycję wersji roboczej [wygenerowanej wiadomości], aby zmodyfikować ją do własnych potrzeb […], a następnie wyślij ją do kierownika ds. Rekrutacji, co przybliży Cię do następnego etapu

LinkedIn z „doradcą” AI – Co na to odbiorcy?

Narzędzie, które zostało zaprojektowane w celu ograniczenia problemów osobom szukających pracy, spotkało się jednak z krytyką. Pojawiły się różne komentarze np. z pytaniem, czy wiadomości będą zawierały jakieś zastrzeżenie, że zostały napisane przez sztuczną inteligencję. Albo, czy LinkedIn będzie wdrażał politykę, zgodnie z którą użytkownicy będą musieli zmienić chociaż część wiadomości, generowanej przez sztuczną inteligencję (przed jej wysłaniem).

Czytając informacje na ten temat sam zaczynam się zastanawiać nad podobnymi kwestiami: „Czy to jest wsparcie, czy już forma upośledzenia potencjalnego kandydata?” albo „Jak bardzo pójdzie to dalej? Czy niedługo rekruterzy zostaną zastąpieni przez AI?”. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie.

Źródło: techradar.pro; LinkedIn