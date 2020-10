Ostatnie dni nie są najłatwiejsze dla firmy AMD – producent poinformował o wykryciu luk bezpieczeństwa w sterownikach Radeon Software i oprogramowaniu Ryzen Master. Jedno z zagrożeń ma pozostać aktywne do przyszłego roku.

Luki bezpieczeństwa w sterownikach AMD Radeon Software

Dwie podatności dotyczą sterowników graficznych Radeon Software – informacja o luce CreateAllocation (CVE-2020-12911) pojawiła się w ubiegłym tygodniu, a Escape Handler (CVE-2020-12933) została potwierdzona dopiero dzisiaj. Obydwa zagrożenia zostały wykryte przez zespół Cisco Talos.

W obydwóch przypadkach można przygotować specjalne spreparowane żądanie, które będzie skutkować pojawieniem się tzw. niebieskiego ekranu śmierci (BSOD). Firma AMD twierdzi, że ani CreateAllocation ani Escape Handler nie mają wpływu na dostęp do poufnych informacji i długotrwałą funkcjonalność systemu (na BSOD pomaga chociażby ponowne uruchomienie komputera).

Luka Escape Handler została załatana w najnowszej wersji sterowników Radeon Software (20.9.2). W przypadku CreateAllocation sprawa nie wygląda tak dobrze - producent planuje wydać zaktualizowane sterowniki dopiero w pierwszym kwartale 2021 roku (czyżby więc chodziło o całą "generację" Adrenalin 2020?).

Ryzen Master także z luką bezpieczeństwa

Trzecia podatność (CVE-2020-12928) dotyczy aplikacji Ryzen Master – popularnego narzędzia do monitorowania i podkręcania procesorów Ryzen. Zagrożenie jest takie, że pozwala ona użytkownikowi na zwiększenie poziomu uprawnień systemowych. Według firmy AMD, do wykorzystania luki wymagany jest atak pochodzący z nieuprzywilejowanego procesu już działającego w systemie w momencie uruchamia Ryzen Master (takiego ataku nie można przeprowadzić zdalnie).

Dobra informacja jest taka, że podatność została załatana w najnowszej wersji aplikacji Ryzen Master (2.2.0.1543).

Jeżeli korzystacie ze sterowników Radeon Software i narzędzia Ryzen Master (jeżeli macie kartę graficzną Radeon i/lub procesor Ryzen to pewnie korzystacie), to polecamy zaktualizować aplikacje do najnowszych dostępnych wersji.

Źródło: AMD, VideoCardz

