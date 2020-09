Microsoft Office 2022 jednak ujrzy światło dzienne. Choć amerykański gigant próbuje wszystkich przekonać do chmurowych usług na abonament, nie zlekceważy tych, którzy upierają się przy klasycznych wydaniach.

Będzie Microsoft Office 2022 – taki, że płacisz raz i korzystasz, ile chcesz

Prawie każdy z nas potrzebuje pakietu biurowego, ale nie każdy z nas chce płacić abonament za dostęp do jego składników. Jeśli jesteś w tej ostatniej grupie, to ucieszy cię pewnie wiadomość, że w najbliższej przyszłości nie będziesz w takiej sytuacji ograniczony do alternatyw, lecz będziesz też mógł kupić Microsoft Office 2022 (bo prawdopodobnie tak będzie brzmiała nazwa). W przyszłym roku ukaże się nowe wydanie programu z licencją wieczystą – na komputery z systemami Windows i macOS.

Kupowany jednorazowo Microsoft Office 2022 ukaże się więc nawet pomimo tego, że mianem „najlepszego sposobu uzyskiwania dostępu do pakietu biurowego” od lat określany jest abonamentowy Microsoft 365 (znany wcześniej pod nazwą Office 365). I choć ogłoszenie jest nieco zaskakujące, to jednak trudno się dziwić tej decyzji giganta z Redmond – wciąż jest wiele osób nieprzekonanych do modelu subskrypcyjnego, a równocześnie coraz bardziej dopracowane stają się alternatywy – nieraz darmowe, jak w przypadku LibreOffice.

Kiedy premiera Microsoft Office 2022? To jedno z pytań bez odpowiedzi

Microsoft nie chce na razie ujawniać ani zawartości, ani konkretnej daty premiery, ani wreszcie ceny swojego nowego pakietu biurowego. Samo to, że powstanie, odbieramy jednak jak dobrą wiadomość.

Aktualnie wygląda to tak, że Office 2019 Home z licencją wieczystą kosztuje 640 złotych, a roczny abonament Microsoft 365 Personal – 300 złotych. Wystarczy więc korzystać z tego pierwszego niewiele dłużej niż dwa lata, by zakup się opłacił. Wprawdzie decydując się na jednorazowy zakup rezygnujemy z wielu dodatkowych usług, ale jeśli potrzebuje się tylko Worda, Excela i PowerPointa na jednym komputerze, to nie ma co przepłacać.

