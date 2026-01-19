Granie w chmurze z reklamami. Nowy plan na Xbox Cloud Gaming

Microsoft poszukuje nowych pomysłów na zdobycie serc graczy. Jednym z nich może być udostępnienie dostępu do usługi grania w chmurze w ramach subskrypcji z reklamami.

Microsoft nie do końca starał się o to, by konsole Xbox walczyły o prym z Sony czy Nintendo. Firma w większym stopniu rozwija swoje usługi oraz stawia na mobilne komputery w kształcie konsol przenośnych. Choć w dalszym ciągu abonament Xbox Game Pass jest mocnym argumentem dla tych, którzy chcą spróbować wielu gier, tak podwyżka cen odciągnęła część potencjalnych klientów od ekosystemu Xbox.

Wydaje się, że Microsoft dąży do tego, by przyciągnąć użytkowników do jego platformy. Tym razem ma się to odbyć z pomocą usługi Xbox Cloud Gaming, która może stać się częścią nowej subskrypcji Game Pass lub zadebiutować samodzielnie jako plan z reklamami.

Xbox Cloud Gaming z reklamami może być przydatny dla Microsoftu

Użytkownicy korzystający z chmury Microsoftu w ostatnim czasie mogli cieszyć się z poprawionego bitrate’u czy zwiększonej rozdzielczości, przynajmniej w planie Ultimate. Microsoft znalazł jednak sposób, by zaskoczyć użytkowników wszystkich abonamentów na granie w chmurze komunikatem “1 godzina rozgrywki wspieranej reklamą na sesję”, który wyświetla się podczas ładowania gry.

Xbox Cloud Gaming zaczyna informować o reklamach

Redakcja Windows Central potwierdziła, że dostęp do Xbox Cloud Gaming z reklamami już wkrótce trafi do użytkowników. Usługa grania w chmurze z reklamami pojawi się w tym roku. Nie wiadomo, czy będzie to plan darmowy, czy reklamy pojawią się z niewielką opłatą, jak ma to miejsce w przypadku niektórych serwisów streamingowych wideo.

Xbox Cloud Gaming przynosi Microsoftowi zyski. Firma rozwija usługę i udostępnia ją na coraz większej liczbie rynków, jak chociażby w Indiach pod koniec ubiegłego roku, a do tego przygląda się rynkom azjatyckim i afrykańskim. W obliczu ograniczonej dostępności konsol stacjonarnych Xbox Series oraz kryzysu na rynku podzespołów, Microsoft może postawić na tę kartę. Dzięki temu zapewni ciągłość pracy infrastruktury Azure.

Źródło: Windows Central