Co zamiast smartfonów? ASUS tłumaczy zmianę kursu

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Szef firmy ASUS zabrał głos w sprawie wycofania się z rynku smartfonów. Firma ma już jasne plany na najbliższe lata.

O rezygnacji z produkcji smartfonów ASUS poinformował na początku roku. Zenfone 12 UltraROG Phone 9 nie doczekają się swoich bezpośrednich następców, choć dotychczasowi klienci mają liczyć na aktualizacje oprogramowania i usługi gwarancyjne. Co dalej?

Koniec smartfonów. ASUS bierze się za AI

Podczas spotkania podsumowujący ubiegły rok, Jonney Shih - szef firmy ASUS - ogłosił, że pracownicy zajmujący się dotychczas rozwojem smartfonów zostaną przekierowani do bardziej perspektywicznych projektów. Mowa o:

  • komputerach PC z czipami Snapdragon X;
  • segmencie Physical AI. 

Physical AI to kategoria produktowa obejmująca urządzenia budowane od podstaw z myślą o sztucznej inteligencji. ASUS planuje skupić się w najbliższych latach na robotach, inteligentnych okularach i nowych typach urządzeń z AI. 

Według firmy analitycznej Acumen Research and Consulting, w 2025 roku rynek Physical AI był warty 5,1 mld dolarów, a do 2033 może urosnąć niemal 10-krotnie do 49,9 mld dolarów. 

ASUS zajmował się produkcją telefonów komórkowych od 2005 roku, a w 2012 rozszerzył swoje portfolio o urządzenia z Androidem. W ostatnich latach firma rozwijała równolegle dwie linie smartfonów - klasyczne modele Zenfone oraz gamingowe ROG Phone. Obie zostały anulowane równolegle.

  • avatar
    anemusek
    0
    Dla s ilości rynek "phisical AI" był na minusie na 15 mld, a nie był wart 5 mld. To ślepa uliczka ewolucji.

