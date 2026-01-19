Co zamiast smartfonów? ASUS tłumaczy zmianę kursu

Szef firmy ASUS zabrał głos w sprawie wycofania się z rynku smartfonów. Firma ma już jasne plany na najbliższe lata.

O rezygnacji z produkcji smartfonów ASUS poinformował na początku roku. Zenfone 12 Ultra i ROG Phone 9 nie doczekają się swoich bezpośrednich następców, choć dotychczasowi klienci mają liczyć na aktualizacje oprogramowania i usługi gwarancyjne. Co dalej?

Koniec smartfonów. ASUS bierze się za AI

Podczas spotkania podsumowujący ubiegły rok, Jonney Shih - szef firmy ASUS - ogłosił, że pracownicy zajmujący się dotychczas rozwojem smartfonów zostaną przekierowani do bardziej perspektywicznych projektów. Mowa o:

komputerach PC z czipami Snapdragon X;

segmencie Physical AI.

Physical AI to kategoria produktowa obejmująca urządzenia budowane od podstaw z myślą o sztucznej inteligencji. ASUS planuje skupić się w najbliższych latach na robotach, inteligentnych okularach i nowych typach urządzeń z AI.

Według firmy analitycznej Acumen Research and Consulting, w 2025 roku rynek Physical AI był warty 5,1 mld dolarów, a do 2033 może urosnąć niemal 10-krotnie do 49,9 mld dolarów.

ASUS zajmował się produkcją telefonów komórkowych od 2005 roku, a w 2012 rozszerzył swoje portfolio o urządzenia z Androidem. W ostatnich latach firma rozwijała równolegle dwie linie smartfonów - klasyczne modele Zenfone oraz gamingowe ROG Phone. Obie zostały anulowane równolegle.