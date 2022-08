Iiyama G-Master GB2870UHSU Red Eagle zdaje się oferować bardzo wiele dla najbardziej wymagających graczy – rozdzielczość 4K z odświeżaniem 150 Hz i niski czas reakcji (1 ms MPRT). Czy faktycznie jest tak dobrze, jak by to wynikało ze specyfikacji? Sprawdzimy to!

4,4/5

Monitory 4K z odświeżaniem 144 Hz mieliśmy okazję testować już wcześniej, jednak ich wspólną cechą była cena przekraczająca 4000 zł w przypadku paneli 27”. Z ciekawością zatem sięgnęliśmy po najnowszą propozycję od iiyama, gdzie za niespełna 3000 zł dostajemy potencjalnie to samo, ale w rozmiarze 28”.



W zestawie otrzymujemy komplet okablowania – to zawsze miły gest.

Konstrukcja typowa dla iiyama niekoniecznie pasuje w tak wysokim segmencie

Najdroższe monitory dla graczy zwykle starają się potencjalnych nabywców zachęcić dodatkowymi zdobieniami, RGB oraz ogólnie bardziej gamingowym desingem. Tymczasem iiyama stawia na ten sam wygląd, jaki znajdziemy również w najtańszych modelach, jak testowany wcześniej G-Master GB2470HSU Red Eagle. Czy to dobry wybór? Z pewnością pozwala to utrzymać niższą cenę, a jednocześnie to nadal bardzo solidna (i sprawdzona) konstrukcja.

Regulacja wysokości prezentuje się identycznie jak w innych modelach od iiyamy z oznaczeniem „GB”.

Użyte plastiki są wysokiej jakości i zostały dobrze spasowane. Podstawkę przymocujemy do fabrycznie przykręconej do panelu nogi bez użycia dodatkowych narzędzi. Sama obudowa jest nowoczesna z wyglądu (trzystronnie niemalże bezramkowa), ale typowo dla iiyamy utrzymana w minimalistycznym stylu.

Monitor z boku jest dosyć kanciasty, ale ma to swój urok.

Zakres regulacji obejmuje wysokość oraz pochylenie, ale również umożliwia obrócenie całego panelu do pionu (funkcja pivot). Nawet jeżeli nie planujemy używać monitora w pionie, to możliwość takiego obrotu (w dowolną stronę) ułatwia podłączanie przewodów (np. do złączy USB).



Rozstaw podstawy niestety wyklucza użycie trzech takich monitorów (w pivocie) na tyle blisko siebie, aby stykały się krawędziami.

Z tyłu również brak dodatkowych zdobień. Znajdziemy tu natomiast uchwyt na blokadę typu Kensington. Kable podłączone do panelu można sprowadzić pod blat przez plastikowy uchwyt znajdujący się z tyłu nogi. Monitor posiada wbudowane głośniki i te grają w stronę blatu (umieszczono je w grubszej części tyłu monitora). Ich jakość jest całkiem w porządku jak na głośniki monitora, ale to nadal nie jest substytut dla wolnostojących głośników.



Z tyłu umieszczono duże logo producenta oraz serii – od frontu znajdziemy tylko mniejszą wersję tego pierwszego.

Złącza, jakimi dysponuje iiyama G-Master GB2870UHSU, stają na wysokości postawionego im zadania

Zaglądając od spodu panelu ujrzymy nieosłonięty plastikiem metalowy panel ze złączami. Te są podpisane na pionowej części obudowy, zatem można nawet pokusić się o wpinanie ich na ślepo. Łącznie do dyspozycji mamy:

1x Display Port 1.4a z DSC;

1x HDMI 2.1;

1x USB typu B 3.2 gen. 1;

3x USB typu A 3.2 gen. 1;

1x wyjście słuchawkowe.

Docenić należy standard złączy wideo – w obu przypadkach możemy używać natywnej rozdzielczości 4K z 150 Hz odświeżania, z 10-bitową (8 bit + FSR) głębią barw. To oczywiście wymaga posiadania odpowiednio świeżej karty graficznej, ale te starsze i tak nie byłyby w stanie wykorzystać takich parametrów. Dodatkowa korzyść płynąca z obecności złącza HDMI 2.1, to możliwość wykorzystania pełnego potencjału nowych konsol (czyli granie w 4K przy 120 Hz odświeżania).



Złącze zasilania 230 V oznacza, że zasilacz jest w tym modelu wbudowany – zawsze to jeden element mniej pod biurkiem.

OSD sterowane przez dotyk – lepsze to niż zwykłe przyciski…

Na przedniej części dolnej krawędzi po prawej stronie umieszczono sześć dotykowych przycisków, którymi możemy sterować monitorem. Dotykowe w znaczeniu, że nie trzeba ich wciskać, tylko wystarczy przyłożyć palec, aby wywołać akcję. Jest to znacznie schludniejsze rozwiązanie od klasycznych plastikowych przycisków, ale o tyle od niego gorsze, że nie mamy żadnej informacji zwrotnej o tym, czy monitor zarejestrował wciśnięcie przycisku.



Przycisk od zasilania został odsunięty odpowiednio daleko od reszty – nie ma mowy o przypadkowym wyłączeniu monitora podczas regulacji ustawień.

Takie rozwiązanie zdaje się być droższe w implementacji od zwykłego joysticka, który mimo wszystko sprawdzałby się lepiej. Ale może to tylko kwestia naszych preferencji. Samo menu jest oczywiście dostępne po polsku i nie różni się od tego, które spotkamy w innych monitorach serii G-Master.



Funkcja MBR jest niedostępna, gdy korzystamy z adaptacyjnego odświeżania.

Regulować możemy (poza oczywistą jasnością i kontrastem) ustawienia gamma, temperatury bieli, jasności oraz kontrastu, a także ostrości obrazu. Producent przygotował również tryby Eco oraz ochrony oczu przed niebieskim światłem. Graczy najbardziej będą interesować ustawienia trybu overdrive oraz MBR, choć nieco rozczarowuje brak faktycznie gamingowej funkcjonalności (jak celownik, wszelkie liczniki czy nawet miernik odświeżania/FPS).



OSD posiada również 3 profile użytkownika, które można spersonalizować pod własne potrzeby.

Specyfikacja testowanego monitora iiyama G-Master GB2870UHSU Red Eagle

Przekątna: 28" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 3840 x 2160 px Czas reakcji: 0,4 ms (MPRT) Maksymalne odświeżanie: 150 Hz Obsługiwane kolory: 10 bit (8 bit + FRC = 1,07 mld) Jasność: 350 cd/m2 (typowo);

400 cd/m2 (HDR) Podświetlenie: krawędziowe Kontrast: 1000:1 (typowy) Typ matrycy: Fast IPS (matowa) Regulacja ułożenia: pochylenie -3°~+18° Głośniki: 2x 2 W Porty: 1x HDMI 2.1;

1x DisplayPort 1.4 (DSC);

1x USB-B (3.0);

3x USB-A (3.0);

1x wyjście na słuchawki (miniJack 3,5 mm) Synchronizacja: FreeSync Premium HDR: tak, HDR400 Inne funkcje: Low Blue Light;

MBR;

dynamiczny kontrast;

Black Tuner;

LFC (z kartami AMD);

FlickerFree (poza trybem MBR);

Kensington Lock Zakrzywienie matrycy: brak Kąty widzenia: 178/178 Podświetlenie RGB: brak Waga: 6,9 kg z podstawką Wymiary

(szerokość x wysokość x głębokość): 637 x 413 x 256 mm z podstawką;

637 x369 x 65 mm bez podstawki Standard VESA: tak, 100x100 W zestawie dodatkowo: 1x przewód HDMI;

1x przewód DisplayPort;

1x przewód USB-B;

1x przewód zasilający Kolor: czarny Pobór energii: typowo 36 W;

maksymalnie 54 W;

w uśpieniu 0,5 W;

Klasa 2021 G Gwarancja: 3 lata;

30 dni na zero uszkodzonych pikseli Cena w dniu testu: 2999 zł

Pomiar szybkości matrycy – czyli bardzo mocna strona G-Master GB2870UHSU

Panel IPS, w jaki iiyama wyposażyła G-Master GB2870UHSU Red Eagle, jest natywnie odświeżany z częstotliwością 150 Hz – te dodatkowe 6 Hz względem częściej spotykanych 144 Hz może wydawać się niczym nadzwyczajnym, ale potencjalnie będzie miało duże znaczenie, gdy będziemy chcieli korzystać ze stroboskopowego podświetlenia w trybie MBR. Pomiary z użyciem sondy światłoczułej wykonywaliśmy na monitorze podłączonym przez DisplayPort, zatem przy 10-bitowej głębi kolorów.

Pomiar czasu reakcji GTG (wznoszenie/opadanie)

3840x2160, 150 Hz, VRR off, mniej = lepiej

Overdrive wyłączony 0,3%

3,5 ms Overdrive 1 21,4%

3,3 ms Overdrive 2 34,7%

3,2 ms Overdrive 3 47,7%

3,0 ms Overdrive 4 64,7%

2,9 ms Overdrive 5 79,4%

2,7 ms Legenda: średni błąd (over/undershot) GTG

średni czas reakcji piksela GTG

Pierwsze testy wprawiły nas w niemały zachwyt nad szybkością tego panelu. Bez aktywnego overdrive mamy czas reakcji pozwalający uzyskać ostry obraz nawet w szybkim ruchu. Niestety okazało się, że aktywacja nawet najniższego trybu overdrive wywołuje już widoczny powidok (a dla najwyższych ustawień jest on już bardzo duży i psujący odbiór rozgrywki). Co to oznacza w praktyce? Że najlepiej zostawić overdrive wyłączony - G-Master GB2870UHSU nie potrzebuje tej funkcji, aby oferować lepszy czas reakcji niż większość wcześniej przez nas testowanych monitorów dla graczy!

Pomiar czasu reakcji MPRT

3840x2160, 150 Hz, VRR off, mniej = lepiej

MBR Off 3,2 ms

350 nit MBR 1 2,6 ms

212 nit MBR 4 1,2 ms

139 nit MBR 7 0,6 ms

65 nit Legenda: średni czas reakcji piksela MPRT

jasność (więcej = lepiej)

Tryb stroboskopowy w teorii pozwala jeszcze ostrzej (dla naszego oka) wyświetlać obraz w ruchu. Tutaj faktycznie poprawa następuje (oczywiście kosztem jasności podświetlenia), ale przez jeden mały detal nie możemy tego trybu polecić. Otóż iiyama ponownie zablokowała w funkcji MBR najwyższy poziom overdrive, który, jak widać poniżej na zdjęciu, nie nadaje się do użytku. Szkoda, bo to jedyna opcja, aby faktycznie zejść z czasem MPRT poniżej 1 ms.

Tak szybki czas reakcji pikseli zwykle spotykamy w panelach z odświeżaniem 240 Hz (i szybszych) - porównanie wyłączonego i maksymalnego overdrive.

Input lag mógłby być nieco niższy

Poza niskim czasem reakcji pikseli oraz wysokim odświeżaniem, równie istotne dla graczy są opóźnienia w przetwarzaniu sygnału. W tej kwestii iiyama zwykle nie zawodzi, ale G-Master GB2870UHSU niestety się z tej reguły wyłamuje, oferując średnio 12,5 ms opóźnienia dla 60 Hz oraz 5,9 ms dla natywnego odświeżania 150 Hz. Nie są to może wyniki, które by przekreślały ten model w oczach zawodowych graczy, ale warto zauważyć, że testowaliśmy ostatnio telewizory z mniejszym opóźnieniem przetwarzania sygnału…

Adaptacyjna synchronizacja to zarówno G-Sync, jak i FreeSync

Monitor dzięki złączu HDMI 2.1 może korzystać również z G-Sync Compatible, choć oficjalnie nie posiada certyfikatu zgodności z tą technologią. W naszych testach nie napotkaliśmy jednak na żadne problemy ze współpracą z kartą RTX 3090 Ti. Dla posiadaczy kart z układem AMD do dyspozycji będzie jeszcze funkcja kompensacji niskich klatek (LFC), dzięki której FreeSync będzie działać również poniżej 48 Hz (dublując ilość cykli odświeżania, wynikającą z ilości klatek generowanych przez kartę graficzną).



G-Sync działa, choć nie ma gwarancji co do poprawności tego działania w każdych warunkach.

Pomiar jakości obrazu wyświetlanego przez iiyama G-Master GB2870UHSU Red Eagle

Monitor dla gracza to nie tylko szybkość – zwłaszcza jeżeli mowa o modelach z rozdzielczością 4K – tutaj gracze oczekują również pięknego i barwnego obrazu. Iiyama w specyfikacji obiecuje pokrycie 95% filmowego gamutu DCI-P3, co z pewnością powinno zadowolić nawet bardzo wymagających graczy. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Zaczniemy od sprawdzenia profili przygotowanych przez producenta.

Pomiar ustawień predefiniowanych monitora iiyama G-Master GB2870UHSU Red Eagle

Pomiar\Profil

ustawienie jasności: Default

85% FPS

100% RTS

70% Sport

90% Tekst

60% Jasność maksymalna: 221 cd/m2 285 cd/m2 190 cd/m2 244 cd/m2 170 cd/m2 Luminacja czerni: 0,196 cd/m2 0,284 cd/m2 0,173 cd/m2 0,225 cd/m2 0,155 cd/m2 Kontrast: 1132:1 1005:1 1099:1 1082:1 1097:1 Gamma: 2.23 1.90 1.70 1.95 2.20 Punkt bieli: 6083 K 6811 K 6094 K 6240 K 6112 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 1.89 / 5.54 7.04 / 12.8 6.10 / 13.1 4.04 / 12.45 1.96 / 5.97 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 2.05 / 8.23 7.04 / 13.5 5.85 / 12.6 4.25 / 13.4 2.09 / 8.19

Fabryczna kalibracja okazuje się stać na bardzo wysokim poziomie – średni błąd odwzorowania sRGB dla domyślnego profilu to mniej niż 2.0, choć niestety niektóre z odcieni znacznie mocniej odbiegają do wzorca (są znacznie bardziej blade, niż powinny być). Perfekcyjnie za to odwzorowane są wszystkie odcienie szarości. Profile powiązane z grami dobrze spełniają swoją rolę pozwalając szybko ustawić monitor w sposób dający optymalną widoczność w danym typie gier (np. wyższą jasność w cieniach dla gier FPS, albo ostrzejszy tekst i krawędzie dla gier strategicznych). Każdy z profili może się również pochwalić naturalną barwą bieli.

Dodatkowe ustawienia obrazu

Pomiar\Profil

ustawienie jasności: ECO 1/2/3

N/D BLR 1/2/3

N/D Zimne/Naturalne/Ciepłe

50% Jasność maksymalna: 158 / 125 / 90

cd/m2 173 / 163 / 151

cd/m2 123 / 144 / 177 cd/m2 Luminacja czerni: 0,552 / 0,436 / 0,3163

cd/m2 0,587 cd/m2 0,499 / 0,544 / 0,621 cd/m2 Kontrast: 286:1 283 / 277 / 269:1 246 / 264 / 284:1 Gamma: 2.00 2.00 2.00 Punkt bieli: 6100 K 5595 / 5070 / 4545

K 9001 / 7334 / 6275 K

Regulacja gamma pozwala dosyć nisko zejść z tym parametrem, ale jej górny limit to 2,35. Tryb Eco zdaje się sterować tylko jasnością, za to redukcja niebieskiego światła faktycznie znacznie ociepla obraz. Jeżeli do tego dołożymy możliwość zaawansowanej kalibracji, to otrzymujemy bardzo wysoce konfigurowalny panel. Sama kalibracja potrafi tutaj sporo poprawić, choć niestety nie udało nam się zbliżyć do obiecywanych 95% pokrycia DCI-P3 (ani nawet 95% objętości tego gamutu).



95% pokrycia DCI-P3 nie ma, ale i tak jest całkiem nieźle :)



Wizualizacje pokrycia gamutów kolorów - od lewej sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB. (kliknij, aby powiększyć)

Testy ponowiliśmy z wykorzystaniem złącza HDMI i wymuszając w OSD używanie pełnej reprezentacji RGB (wcześniej był to tryb automatyczny), jednak nie wpłynęło to na wyniki. Z drugiej strony, nawet te ~85% pokrycia DCI-P3 to całkiem dobry wynik i pozwala (po kalibracji i profilowaniu) zaoferować wysokie podobieństwo do wzorca tej przestrzeni kolorów.



Weryfikacja odwzorowania kolorów po kalibracji i profilowaniu względem gamutów (od lewej) sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB (kliknij, aby powiększyć).

Podświetlenie to niestety najsłabsza strona iiyama G-Master GB2870UHSU

Pozostało nam omówienie jednej rzeczy, która w przypadku testowanego monitora nie zrobiła na nas specjalnie dobrego wrażenia, co by nie powiedzieć, że wypada poniżej oczekiwań. Podświetlenie krawędziowe zastosowane w G-Master GB2870UHSU ma oferować do 400 nit jasności, co potwierdza dodatkowo certyfikat HDR400.



Raport z badania delta E równomierności podświetlenia.

Taka wartość faktycznie jest osiągalna, ale tylko przy aktywnym obrazie HDR (maksymalny odczyt to 399 nit). Dla treści SDR najwięcej, co udało nam się uzyskać, to 296 nit. Z drugiej strony minimalna jasność na poziomie 38 nit sprawdzi się dobrze przy pracy z dokumentami nawet w całkowitej ciemności.



Raport z badania delta C równomierności podświetlenia.

Samo podświetlenie nie jest również szczególnie równomierne, zwłaszcza w przypadku prawej krawędzi w naszym egzemplarzu. Takie odczyty zwyczajnie nie przystoją monitorowi za 3000 zł, nawet jeżeli w grach będzie to zwykle niemożliwe do wychwycenia gołym okiem.



Kontrola jakości stoi na dosyć wysokim poziomie – nasz egzemplarz nie wykazywał problemów z wyciekaniem podświetlenia.

Na usprawiedliwienie iiyama można przypomnieć, że wysoka rozdzielczość na małej powierzchni znacznie utrudnia uzyskiwanie wysokiej jasności (siatka pikseli jest gęstsza i blokuje więcej światła). Niemniej spotykaliśmy już monitory, które (w odpowiednio wyższej cenie oczywiście) radziły sobie z tym znacznie lepiej.

Sprawdzamy pobór prądu przez iiyama G-Master GB2870UHSU Red Eagle

Uśpienie: 0,5 W Jasność 0%: 20 W Jasność 120 nit: 26 W Jasność 70%: 29 W Jasność 100%: 37 W

Pobór energii w zasadzie nie różni się od tego, który zwykle spotykamy w monitorach o przekątnej 27", zatem należy te wyniki uznać za dobre. W trybie HDR odczyty potrafią przebić 40 W, ale zwykle monitor pobiera nie więcej niż 30 W, zatem z pewnością nie będzie nas mocno trzepać po kieszeniach.

Czy warto kupić iiyama G-Master GB2870UHSU Red Eagle?

Najnowsza propozycja monitora dla graczy od iiyama – tj. recenzowany G-Master GB2870UHSU jest zdecydowanie propozycją intrygującą. Z jednej strony otrzymujemy jeden z najszybszych monitorów 4K, jakie mieliśmy okazję testować – nie tylko z rekordowym dla tej rozdzielczości odświeżaniem 150 Hz, ale również z niesamowicie dobrym czasem reakcji pikseli. Z drugiej strony w tej cenie można by już oczekiwać bardziej „pełnego” pakietu zalet, podczas gdy G-Master GB2870UHSU stanowczo niewiele oferuje w kwestii HDR.



Skromny wygląd w tym segmencie raczej niewielu nabywców uzna za zaletę.

Monitor również wykazał nieco gorsze, niż określa to specyfikacja, pokrycie gamutu DCI-P3, a podświetlenie, poza tym, że nie jest szczególnie mocne, okazało się również nieszczególnie równomierne. Dodatkowo, w typowy dla paneli IPS sposób, czerń w nocy jest co najwyżej szara. Pochwalić iiyama należy natomiast za poprawione względem poprzednich modeli Red Eagle sterowanie OSD.

G-Master GB2870UHSU to monitor, który stara się zaoferować typowo dla iiyamy najwyższą wydajność panelu, jednocześnie również oferując przyzwoitą jakość obrazu – to realnie całkiem łakomy kąsek!

Podsumowując - to bardzo dobry wybór dla osób, które chcą cieszyć się idealnie ostrym obrazem w szybkich grach w połączeniu z ilością detali, jakie oferuje rozdzielczość 4K. Za sprawą obecności złącza HDMI 2.1 dotyczy to również graczy konsolowych, którzy nie mają miejsca na faktyczny telewizor. Dobra ergonomia oraz zestaw nowoczesnych portów (w tym HUB 3x USB) to również nie są cechy bez znaczenia, podobnie jak 3 lata gwarancji, w tym 30 dni na zero uszkodzonych pikseli.



Po odklejeniu etykiety monitor będzie wyglądać znacznie schludniej :)

Ostatecznie w cenie 2999 zł iiyama G-Master GB2870UHSU to przyzwoita, dobrze wyceniona propozycja, którą powinni się zainteresować gracze preferujący dynamiczną rozgrywkę w tytułach dla pojedynczego gracza, zwłaszcza jeżeli poza grami używają komputera również do pracy (przestrzeń robocza, jaką oferuje 4K na 28” to argument trudny do pominięcia) albo chcą do monitora podpinać również nową konsolę. Aby realnie uzyskać lepsze wrażenia z gry, trzeba by na monitor wydać praktycznie 2x więcej, co pozwoliłby dodatkowo cieszyć się lepszym podświetleniem i dobrym HDR. Jesteśmy pewni, że model ten znajdzie swoje miejsce na rynku.

Opinia o iiyama G-Master GB2870UHSU-B1 Red Eagle Plusy Niesamowicie szybka matryca IPS 4K,

nieco większa niż zwykle przekątna - 28”,

bardzo dobra kalibracja fabryczna,

dobre (<90%) pokrycie DCI-P3,

złącza HDMI 2.1 i DP 1.4a (150 Hz/10 bit),

HUB 3x USB 3.2,

trzystronnie niemal bezramkowa obudowa,

dotykowe sterowanie OSD,

bardzo dobra ergonomia konstrukcji,

3 lata gwarancji i 30 dni na zero uszkodzonych pikseli. Minusy Nierównomierne podświetlenie,

niska wartość kontrastu,

niska jasność maksymalna,

HDR nie daje efektów bez strefowego wygaszania,

dosyć wysoki input lag,

zbyt zwyczajny wygląd.

Nasza ocena iiyama G-Master GB2870UHSU w wysokim segmencie monitorów dla graczy: 88% 4.4/5

Monitor na czas testów dostarczył producent - iiyama.