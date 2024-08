Motorola Edge 50 łączy smukłą obudowę z wytrzymałością potwierdzoną certyfikatem militarnym. Ma świetnie wyważoną specyfikację, a przy dobrej cenie w Polsce może trafić na szczyt rankingów opłacalnych smartfonów.

Od premier Motoroli Edge 50 Pro, czy Motoroli Edge 50 Ultra minęło już trochę czasu. Tymczasem pierwszego sierpnia zadebiutował podstawowy model tej serii. To po prostu Motorola Edge 50. Ma naprawdę wiele do zaoferowania.

Premiera Motoroli Edge 50

Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie - do jakiej klasy możemy przypisać ten smartfon? Nie jest to pełnoprawny flagowiec, jednak ma bardzo dobre parametry, jak na średnią półkę cenową. Mamy więc coś pomiędzy nimi. Oznacza to więc tyle, że telefon będzie konkurentem dla choćby Samsunga Galaxy S23 FE, czy najlepszych telefonów sprzed roku-dwóch.

Motorola Edge 50 pracuje pod kontrolą procesora Snapdragon 7 Gen 1 w wersji Accelerated Edition. Jest podkręcony do 2,5 GHz. Mamy też 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane. Cieszy obecność szybkiego ładowania 68 W, jest też ładowanie bezprzewodowe (15 W). Bateria ma zupełnie przyzwoitą pojemność 5000 mAh.

Motorola Edge 50 z potrójnym aparatem fotograficznym

W wielu smartfonach ze średniej półki cenowej mamy dwa “prawdziwe” obiektywy. Czasem towarzyszą im aparaty do makro, czy czujniki głębi, których przydatność jest jednak raczej znikoma. W Motoroli Edge 50 znalazły się natomiast trzy pełnoprawne aparaty:

główny z matrycą 50 MP Sony LYT-700C i optyczną stabilizacją obrazu

szerokokątny 13 MP

teleobiektyw 10 MP z 3-krotnym zbliżeniem optycznym

Przednia kamera ma natomiast 32 MP

Motorola Edge 50 to naprawdę wytrzymały smartfon

Producent zadbał o odpowiednie wzmocnienie obudowy Motoroli Edge 50. Dzięki temu spełnia wymogi standardu militarnego MIL-STD-810H. Jest też wodoszczelność IP68, czy szkło ochronne na ekranie (Gorilla Glass 5). Grubość obudowy wynosi natomiast zaledwie 7,79 mm.

Okazuje się więc, że mamy do czynienia z najsmuklejszym telefonem spełniającym wymagania powyższych standardów. Jeśli ktoś szuka mocnego i odpornego na skutki upadków, wodę, czy skrajne temperatury - nie musi szukać wśród “telefonów dla budowlańca”.

Motorola Edge 50 cena

Nowy smartfon początkowo trafi na rynek indyjski. Tam wyceniono go na równowartość niecałych 350 dolarów. W Polsce Motorola Edge 50 powinna natomiast kosztować około 2000 złotych. To mniej, niż cena Motoroli Edge 50 Pro i nieco więcej od modelu Edge 50 Fusion.

Tradycyjnie dla Motoroli telefon pojawił się w kilku całkiem atrakcyjnych kolorach. W jego przypadku ma to większe znaczenie, niż u wielu konkurentów. Ze względu na wytrzymałość nie musimy w końcu od razu zakładać ochronnego case na plecki urządzenia.

Smartfon zadebiutował z Androidem 14 i nakładką Hello UI, w której znajdziemy kilka przydatnych funkcji AI. Pozwalają m.in. na efektowną edycję zdjęć, np. usuwanie obiektów z już zrobionych fotografii. Producent obiecuje dwa lata wsparcia aktualizacjami systemu operacyjnego, a także trzyletnie dostarczanie poprawek zabezpieczeń. Dobre i to, choć konkurencja (przede wszystkim Samsung i Google) oferuje nawet 7 lat aktualizacji.