Cienka motorola w całej okazałości. Edge 70 na wideo

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Motorola szykuje konkurencję dla iPhone’a Air i Galaxy S25 Edge.

Evan Blass opublikował na platformie X 30-sekundowe wideo promujące niezapowiedziany jeszcze smartfon Motorola Edge 70. Spot nie zawiera szczegółowych danych technicznych, ale zdaje się podkreślać smukłą konstrukcję telefonu. 

Już pod koniec września pisaliśmy, że - według naszych źródeł - smartfon będzie miał grubość poniżej 6 mm, co pozwoli mu na nawiązanie rywalizacji z iPhone’em Air (5,6 mm) czy Galaxy S25 Edge (5,8 mm). 

Edge 70 raczej nie będzie jednak najcieńszą motorolą w historii

Już w 2016 roku na rynek trafiła Motorola Moto Z, która miała miała obudowę o grubości raptem 5,2 mm. Smartfon miał magnetyczne złącze pozwalające na doczepienie dodatkowej baterii i innych akcesoriów. 

Motorola Moto Z

Choć od tej premiery minęło niemal 10 lat, powrót do tak smukłych konstrukcji w erze 5G jest wyjątkowo trudny. Wyjątek stanowią smartfony składane, które pozwalają rozlokować wszystkie komponenty na większej powierzchni. Istnieją więc raczej niewielkie szanse, by Motorola Edge 70 była w stanie pobić rekord swojego własnego producenta. 

Oczekuje się, że odchudzona motorola lada moment zadebiutuje w Chinach jako Moto X70 Air, więc powinniśmy poznać specyfikację jeszcze przed globalną premierą. 

