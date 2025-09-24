Motorola szykuje "niemożliwie cienki" smartfon. Znowu

Jak wszyscy, to wszyscy? Motorola dołącza do zabawy w cienkie smartfony. A w zasadzie do niej powraca.

@evleaks opublikował na X zdjęcie promocyjne jeszcze niezaprezentowanego telefonu Motorola Edge 70. "Niemożliwie cienki i niesamowicie wytrzymały" - głosi slogan promocyjny.

Można oczekiwać, że Motorola Edge 70 nawiąże rywalizację z odchudzonymi modelami iPhone Air czy Galaxy S25 Edge. Grafika nie zdradza jednak wymiarów, więc nie wiadomo, czy Motorola również zechce zejść poniżej 6 mm.

Motorola Edge 70 (@evleaks / X)

Cienka motorola? Stare, było

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Motorola niejako wyprzedziła modę na ultracienkie smartfony. I to o niemal dekadę.

Motorola Moto Z z 2016 roku miała obudowę o grubości raptem 5,2 mm. Smartfon był nawet cieńszy niż wspomniany iPhone Air (5,6 mm) czy Galaxy S25 Edge (5,8 mm), choć trzeba odnotować, że w dzisiejszych czasach odchudzanie telefonów jest utrudnione m.in. przez łączność 5G.

Motorola Moto Z

Mało tego. Motorola Moto Z była ideologicznie zbliżona do iPhone’a Air. Producent zastosował wówczas wyjątkowo małą baterię, ale dzięki magnetycznemu złączu akcesoriów możliwe było przyczepienie do plecków dopasowanego powerbanka, który wydłużał czas pracy. Dokładnie to samo zrobił przecież Apple.

Motorola Moto Z i iPhone Air z magnetycznymi powerbankami

Data premiery Motoroli Edge 70 nie została jeszcze ujawniona.