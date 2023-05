Do sieci trafiły rendery prezentujące smartfona Motorola Razr 40 Ultra. Potwierdzają wcześniejsze doniesienia na jego temat - trudno będzie przejść obok tego modelu obojętnie.

Motorola Razr 40 Ultra z ogromnym ekranem zewnętrznym

Motorola już w zeszłym roku pokazała (przy okazji Razr 2022), że jest w stanie przygotować bardzo dobry składany smartfon, który nie tylko nie odstaje od propozycji konkurencji, ale zdaniem niektórych nawet je przewyższa. Firma ma na ten rok ambitne plany dotyczące takich konstrukcji, które objawią się m.in. premierą Razr 40 Ultra.

Pojawiały się już informacje, że zostanie ona wyposażona w rekordowy ekran zewnętrzny. Ma cechować się przekątną aż 3,5 cala, największą jaką można spotkać w takich telefonach. Evan Blass (@evleaks) opublikował właśnie kilka renderów, które pozwalają zobaczyć, jak takie rozwiązanie prezentuje się w praktyce. Widać, że panel (najpewniej AMOLED) pokryje niemal całą zewnętrzną klapkę. Będzie to nie tylko rozwiązanie przyciągające wzrok, ale też zapewniające użytkownikowi znacznie szersze możliwości obsługi urządzenia bez jego rozkładania.

Co we wnętrzu Razr 40 Ultra?

Wewnętrzny, składany ekran w Razr 40 Ultra będzie miał z kolei przekątną 6.7 cala, pozostanie niezmieniony względem zeszłorocznej Razr 2022. To oznacza, że jednocześnie należy spodziewać się rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Będzie to flagowy smartfon, w związku z czym nie dziwią nieoficjalne informacje co do takich elementów wyposażenia jak procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 lub Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB lub 12 GB pamięci RAM (w zależności od wariantu) oraz aparat fotograficzny z opcją rejestrowania wideo w 8K. Wciąż będzie składał się z dwóch obiektywów, głównego z OIS i ultraszerokątnego. Matryce mogą mieć niższe rozdzielczości niż w poprzedniku, ale nie należy obawiać się gorszej jakości zdjęć. Warto pamiętać, że decyduje o tym także szereg innych parametrów, a nie same piksele.

Motorola Razr 40 Ultra. Kiedy premiera?

Razr 40 Ultra nie będzie nową linią urządzeń tego producenta, w tym roku ma on postawić na zmianę nazewnictwa. Różnicą względem poprzednich lat są jednak zamiary wprowadzenia na rynek dwóch składanych telefonów. Razr 40 Ultra powinien towarzyszyć tańszy wariant Razr 40 (wcześniej pojawiający się w przeciekach z dopiskiem "Lite"). Najprawdopodobniej będzie miał nie tylko słabsze podzespoły, ale też znacznie mniejszy wyświetlacz zewnętrzny. Przełoży się to na przystępniejszą cenę.

Oficjalna prezentacja Razr 40 Ultra i Razr 40 odbędzie się już w czerwcu.