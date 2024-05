MSI prezentuje MPG 491CQP QD-OLED - gamingowy monitor nowej generacji. Co oferuje ta 49-calowa bestia stworzona do gier?

Dobry sprzęt potrafi podnieść komfort płynący z rozgrywki. Tak, gracze, to o was mowa! Oprócz słuchawek do grania, istotne będą fotele gamingowe oraz odpowiedni monitor. I tu do akcji wkracza MSI - producent prezentuje swoją nową “zabawkę”.

MPG 491CQP QD-OLED od MSI w szczegółach

MPG 491CQP QD-OLED to zaawansowany monitor z 49-calowym, zakrzywionym panelem QD-OLED. Krzywizna tego panela wynosi 1800R, a rozdzielczość DQHD (5120 × 1440 pikseli) zapewnia wyraźny obraz. Dzięki 144-hercowej częstotliwości odświeżania oraz bardzo krótkiemu czasowi reakcji matrycy wynoszącemu tylko 0,03 ms GtG, użytkownik może cieszyć się niezwykle płynnym obrazem podczas gry.

Ten monitor posiada również certyfikaty VESA ClearMR 8000 i DisplayHDR True Black 400, które zapewniają intensywnie żywe kolory oraz głębokie czernie, co znacząco wpływa na jakość obrazu przy szerokim zakresie tonalnym i minimalizuje rozmycia ruchowe. Dla graczy korzystających z konsol, MPG 491CQP QD-OLED oferuje porty HDMI 2.1 o przepustowości 48 Gbit/s, obsługuje odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz oraz jest kompatybilny z technologiami VRR (Variable Refresh Rate) i ALLM (Auto Low Latency Mode).

Najnowsze monitory gamingowe z linii QD-OLED są wyposażone w panele QD-OLED nowej generacji. Ten układ subpikseli zwiększa jakość oglądania, oferując bardziej wyraziste obrazy.Model MPG QD-OLED charakteryzuje się również niesamowitą jakością obrazu i barw. Dzięki zastosowaniu warstwy kropek kwantowych Quantum Dot, monitory te reprodukują znacznie szerszą gamę barw w porównaniu do standardowych monitorów gamingowych, osiągając 99-procentowe pokrycie palety DCI-P3.

Ponadto są one precyzyjnie skalibrowane fabrycznie, co gwarantuje wyjątkową dokładność w odwzorowaniu barw z bardzo niskim współczynnikiem różnicy koloru delta-E (ΔE) ≤ 2. Ta precyzja w reprezentacji barw oraz płynne gradienty kolorystyczne są możliwe dzięki wykorzystaniu 10-bitowych paneli RGB, które pozwolą zanurzyć się głęboko w świecie gier.

Zabezpieczenia i gwarancja

MSI zdaje sobie sprawę z niepokojów swoich użytkowników, dlatego wprowadziło funkcję MSI OLED Care 2.0 w swoich monitorach. Jest to system, który zapewnia liczne mechanizmy ochrony ekranu składające się z trzech komponentów: Pixel Shift, Panel Protect i Static Screen Detection. Najnowsza odsłona tej technologii wprowadza funkcje ochronne, które znacząco redukują ryzyko wypalenia ekranu OLED. Oznacza to, że gdy system zauważy na ekranie pasek zadań lub inne statyczne i wyraźnie kontrastujące elementy, takie jak logotypy, automatycznie rozpozna ich kontury, a potem obniży poziom podświetlenia, by zapobiec wypalaniu się ekranu w tych miejscach. Po pewnym czasie funkcja detekcji statycznych elementów dostosuje jasność granic między obrazami lub tłem.

Dodatkowo, najnowsze panele QD-OLED są wyposażone w folię z grafenu, która jest ceniona za swoją wyjątkową przewodność cieplną i korzystają z specjalnie zaprojektowanej konstrukcji radiatora. Dzięki synergii tych elementów systemu chłodzenia możliwe było zrezygnowanie z wentylatora, co przekłada się na ciche działanie i wydłużenie żywotności panelu. Co więcej, trzyletnia gwarancja obejmująca wypalenie się paneli potwierdza trwałość i efektywność nowej konstrukcji chłodzenia.

Dostępne funkcje

Gaming Intelligence - aplikacja, dzięki której możesz w bardzo prosty sposób skonfigurować gamingowy monitor. Nie musisz używać przycisków na monitorze i przechodzić przez całe menu, wszystkie ustawienia są w zasięgu klawiatury i myszy. Aplikacja oferuje nawet opcje skrótów klawiszowych, dzięki czemu możesz z łatwością przełączać ustawienia dla różnych gier.

Aktualizacja firmware'u - w monitorach z serii MPG QD-OLED możesz w prosty sposób zaktualizować firmware, korzystając ze złącza USB. Dzięki temu użytkownicy mogą samodzielnie aktualizować oprogramowanie w dowolnym momencie, gdy tylko najnowsza wersja zostanie wydana przez MSI.

Przełącznik KVM - pozwala jednocześnie używać kilku urządzeń i kontrolować ich pracę za pomocą jednego zestawu klawiatury, myszy i monitora MSI.

AI Vision - pozwala ujawniać szczegóły ukrywające się w ciemnych obszarach ekranu, a także zwiększać ogólną jasność i nasycenie kolorów, dodając blasku rozgrywce.

Cena i dostępność

Gamingowy monitor MPG 491CQP QD-OLED jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 6590 zł.

Źródło: informacja prasowa