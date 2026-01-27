Laptopy

Wprowadzają nową serię. Premium nie tylko dla biznesu

Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
MSI startuje w Polsce z odświeżoną serią Prestige AI+. Producent stawia na mobilność, ekrany OLED i procesory Intel Core Ultra. W pakiecie firma przygotowała promocje dla kupujących.

MSI prezentuje serię Prestige AI+ dla profesjonalistów i twórców. Smukłe obudowy, grafika Intel Arc i najnowsze procesory Intel Core Ultra mają zapewnić wydajność i długi czas pracy. Ekrany OLED celują w pracę kreatywną i rozrywkę po godzinach. Seria kierowana jest dla klientów biznesowych i twórców, którzy potrzebują wydajności i mobilności. Ekrany OLED, Core Ultra, grafika Intel Arc i Wi‑Fi 7 mają tworzyć narzędzie do pracy i rozrywki. 

Mobilność, ekrany OLED i tryb 2w1

MSI podkreśla niską wagę i aluminiową konstrukcję nowych produktów. Najmniejszy model waży niewiele ponad kilogram. Baterie do 81 Wh pozwalają pracować nawet do 30 godzin bez ładowarki. Jak ocenia firma - jest to doskonała propozycja dla osób w ciągłym ruchu.

Prestige 16 Flip AI+ dodaje ekran dotykowy i rysik MSI Nano Pen w zestawie. Zawias 360 stopni pozwala przełączyć sprzęt w tryb tabletu lub "namiotu". Szkło Gorilla Glass i odświeżanie 120 Hz poprawiają z kolei komfort obsługi i wpływają na lepszą jakość obrazu.

Funkcje AI na co dzień

Seria oferuje wsparcie sztucznej inteligencji. Rozwiązania pomagają w wielozadaniowości i poprawiają obraz oraz dźwięk podczas wideorozmów. Działają w tle i nie wymagają dodatkowej konfiguracji użytkownika.

Wszystkie modele mają grafikę Intel Arc zintegrowaną w SoC, system Windows 11 Pro i łączność Intel Killer Wi‑Fi 7. Producent przewidział 2-letnią gwarancję. To kluczowe elementy specyfikacji.

Modele i konfiguracje

W ofercie jest dostępnych jest ięć konfiguracji. Prestige 16 Flip AI+ oferuje OLED 16" 2.8K, 32 GB RAM, 2 TB SSD, 81 Wh oraz rysik w zestawie. Prestige 16 AI+ cechuje się z kolei OLED 2.8K 120 Hz, Intel Core Ultra 7 355, 32 GB RAM, 1 TB SSD. Dostępny jest do wyboru w dwóch wersjach kolorystycznych. Prestige 14 AI+ ma OLED FHD+, 32 GB RAM, 1 TB SSD, bateria 81 Wh. Prestige 13 AI+ oferuje OLED 13,3" 2.8K, 32 GB RAM, 1 TB SSD, oraz baterię 53 Wh.

Modele mją być dostępne od lutego w sprzedaży. Kupujący mogą dodatkowo odebrać roczną subskrypcję NordVPN po rejestracji do 27 marca 2026 r. oraz dodatkowy rok gwarancji po opinii i zgłoszeniu do 27 kwietnia 2026 r. Promocje można łączyć.

