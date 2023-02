Przed nami premiera karty graficznej GeForce RTX 4070, która ma uplasować się w średnim segmencie wydajnościowym. Nie mamy jednak dobrych wieści dla zainteresowanych zakupem karty.

Nowa generacja kart graficznych Nvidii powoli zadomawia się na rynku. Poznaliśmy modele GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070 Ti, ale to nie koniec planów producenta. Przed nami jeszcze premiera zwykłego GeForce RTX 4070.

Nadchodzi GeForce RTX 4070 – nowa karta ze średniej półki

Co prawda producent nie potwierdza planów wydania nowego modelu, ale w sieci pojawiają się przecieki dotyczące specyfikacji technicznej karty. GeForce RTX 4070 to w zasadzie „obcięty” GeForce RTX 4070 Ti.

Model GeForce RTX 4070* GeForce RTX 4070 Ti GeForce RTX 4080 Generacja Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Układ graficzny AD104 AD104 AD103 Jednostki cieniujące 5888 7680 9728 Jednostki teksturujące 184 240 304 Jednostki rasteryzujące 80 80 112 Rdzenie Tensor 184 (4. gen) 240 (4. gen) 304 (4. gen) Jednostki RT 46 (3. gen) 60 (3. gen) 76 (3. gen) Pamięć wideo 12 GB GDDR6X 192-bit 12 GB GDDR6X 192-bit 16 GB GDDR6X 256-bit Taktowanie pamięci wideo 21 000 MHz 21 000 MHz 22 400 MHz Przepustowość pamięci wideo 504 GB/s 504 GB/s 716,8 GB/s Współczynnik TDP 200 W 285 W 320 W Cena (sugerowana) ??? $799 $1199 * specyfikacja nieoficjalna

Producent zastosuje słabszą wersję układu graficznego Ada Lovelace AD104. Karta ma jednak oferować taką samą pojemność pamięci wideo – 12 GB GDDR6X 192-bit. Możemy też oczekiwać niższego poboru mocy.

GeForce RTX 4070 – na premierę trzeba będzie jeszcze poczekać

GeForce RTX 4070 może być ciekawą propozycją do budowy wydajnych komputerów do grania (szczególnie, że RTX 4070 Ti to niezbyt opłacalna propozycja). Zainteresowani zakupem takiej karty jednak będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Według informacji serwisu VideoCardz, producent miał przekazać nowe informacje o premierze karty GeForce RTX 4070 – co prawda nie podano tutaj jeszcze żadnej konkretnej daty, ale nowy model miałby pojawić się dopiero w kwietniu.

Pozostaje więc cierpliwie czekać… i odkładać pieniążki na nową kartę :)

Źródło: VideoCardz