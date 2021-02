Netflix wprowadza funkcję Downloads For You. Dzięki niej nie zabraknie ci filmów i seriali do oglądania, nawet gdy… zabraknie ci dostępu do Internetu.

Netflix sam pobierze filmy i seriale, które mogą ci się spodobać

Netflix od dawna umożliwia pobieranie filmów i seriali ze swojego katalogu do późniejszego oglądania ich offline. To świetna sprawa, gdy tylko przez część dnia znajdujesz się w zasięgu Wi-Fi albo też gdy wybierasz się w podróż. Z tą funkcją jest tylko jeden problem – jesteś gotowy jedynie na ten brak Internetu, którego się spodziewasz. A co z tym niespodziewanym? Właśnie dlatego powstało Downloads For You.

Downloads For You to nowa funkcja w aplikacji Netflix, dzięki której będziesz gotowy na nagły brak Internetu. Tak jak sugeruje to nazwa – pobiera ona filmy i seriale za ciebie. Materiały, które zapisuje do późniejszego oglądania pochodzą z (automatycznie przygotowywanej) listy rekomendacji, a jest ich tyle, ile zmieści się w limicie, jaki sobie ustawisz: to może być 1, 3 lub 5 GB.

Tryb offline w Netflix robi robotę

Kilka lat temu Netflix wprowadził funkcję Smart Downloads, a więc narzędzie, automatycznie pobierające kolejne odcinki oglądanego przez ciebie serialu. W połączeniu z Downloads For You jest to gwarancja, że nawet gdy nie masz Internetu, to zawsze masz co oglądać na Netflix. Oczywiście najpierw musisz to aktywować (odpowiednią opcję znajdziesz w zakładce pobierania).

Netflix rozpoczął już udostępnianie funkcji Downloads For You w aplikacji na Androida, a wkrótce rozpoczną się jej testy na iOS-ie. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby miała ona trafić na pecety czy telewizory.

Źródło: Netflix, The Verge, FlatpanelsHD

