Popularna wśród młodszych użytkowników smartfonów gra Roblox nie działa od 28 października. Oprócz tego nie funkcjonuje oficjalna strona internetowa, a twórcy nadal nie wiedzą, kiedy problem zostanie zażegnany.

Roblox nie działa już od 28 października

Awarie stron internetowych, czy też gier online nie są niczym nowym. O ile jednak te, które trwają maksymalnie kilka minut jesteśmy w stanie zaakceptować i nie wpływają szczególnie na nasze życie, tak problem pojawia się wówczas, gdy awaria okazuje się utrzymywać przez kilka godzin, a nawet dni (jak ostatnia awaria Facebooka, kiedy to wiele osób myślało, że przestał działać internet).

Właśnie z awarią tego drugiego rodzaju mają teraz do czynienia gracze Robloxa. Serwery gier oraz strona internetowa przestała funkcjonować w samym środku nocy 28 października, a więc niedługo przed rozpoczęciem weekendu i do tego momentu sytuacja nie uległa zmianie.

Co spowodowało tak poważną awarię? Już na początku Roblox poinformował, że nie jest ona efektem włamania lub ataku, a wewnętrznym problemem systemowym. Gracze jednak mają swoją teorię, według której awaria miała być spowodowana trwającą akcją promocyjną z okazji Halloween, w ramach której w grze można było odebrać ogromną ilość tamtejszej waluty. Twórcy gry jednak negują tę tezę.

Dlaczego awaria Roblox jest problemem?

Z jednej strony, nieco żartobliwie można stwierdzić, że Roblox jest dla wielu rodziców jedną z kilku rzeczy, które potrafią zająć czas dziecka - a przy tym dać im odrobinę “wolnego”. W przypadku awarii gry trzeba więc zająć pociechę w inny sposób.

Całkiem poważnie jednak, Roblox to gra, do której codziennie loguje się ponad 40 milionów osób (ponad 50% z nich jest w wieku powyżej 13 lat). Nie jest to zatem gra, której chwilowy brak dotknie garstkę osób, a wśród reszty obejdzie się bez większego echa. To ogromny biznes, którego każdy dzień bez funkcjonowania oznacza ogromne straty i brak równie dużego zysku.

Jak długo jeszcze potrwa awaria Roblox? Twórcy mówią tylko tyle, że stale pracują nad rozwiązaniem problemu i przepraszają za każdy dzień zwłoki. Niestety dla nich - pociąg pełen pieniędzy za aktywność w Halloween już odjechał.

Źródło: engadget.com