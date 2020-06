Układy Intel Core 11. generacji „Tiger Lake-U” zastąpią obecne jednostki Core 10. generacji „Ice Lake-U” i „Comet Lake-U”, które możemy spotkać w lekkich, kompaktowych laptopach oraz ultrabookach.

Co istotne, będziemy tutaj mieli do czynienia z całkowicie nową konstrukcją - producent zastosuje rdzenie Willow Cove, a także zintegrowaną grafikę z generacji Xe. Do produkcji układów zostanie wykorzystany 10-nanometrowy proces technologiczny.

Ryan Shrout z Intela opublikował na Twitterze krótki filmik, gdzie zaprezentował prototypowy laptop z procesorem Tiger Lake. Na sprzęcie uruchomiono gę Battlefield V w rozdzielczości 1080p na wysokich ustawieniach graficznych (DirectX 11).

Perks of the job! Took a prototype Tiger Lake system for a spin on Battlefield V to stretch its legs. Impressive thin and light gaming perf with Xe graphics! Early drivers/sw, but it’s the first time I’ve seen this game run like this on integrated gfx. More later this year! pic.twitter.com/f1Qlz2jMyB