Mimo planu wprowadzenia na rynek nowego (ale też pierwszego w historii marki) elektrycznego Jeepa już w 2023 roku - nie znamy żadnych szczegółów odnośnie modelu. Producent nie chwali się specyfikacją, zdjęciami wnętrza, a nawet nazwą modelową.

Stellantis pokazał pierwszego elektrycznego Jeepa w historii. Model trafi do sprzedaży w 2023 roku, natomiast do 2025 roku wszystkie modele z portfolio Jeepa będą zelektryfikowane.

Na temat nowego Jeepa wiemy niewiele. Producent pokazał tylko 2 rendery przedstawiające samochód z zewnątrz.

Samochód najprawdopodobniej powstanie na płycie podłogowej e-CMP (zaprojektowanej przez PSA). Oznacza to, że elektryczny Jeep może być napędzany wyłącznie na przednią oś.

Produkcja elektrycznego Jeepa ma odbywać się w Polsce, w fabryce FCA Poland w Tychach.

Pierwszy elektryczny Jeep zaprezentowany

“Zaprezentowany” to może nawet za duże słowo w kontekście tego, co pokazało Stellantis. A pokazało raczej niewiele, bo tylko 2 rendery elektrycznego modelu. Mimo tego, firma jest przekonana, że samochód trafi do sprzedaży już wkrótce, bo w pierwszej połowie 2023 roku.

Jeep będący synonimem samochodów terenowych zwlekał z elektryfikacją swojego portfolio. Nowy model to pierwszy elektryczny Jeep w historii, a do 2025 wszystkie dostępne modele zostaną pozbawione silników spalinowych.

Ten żółty kolor wygląda jak skopiowany z nowego Peugeota 208. Czy oprócz płyty podłogowej, Jeep podzieli z Peugeotem również lakiery?

Gabaryty elektrycznego Jeepa są do tej pory nieznane. Można jednak zakładać, że wielkością będzie zbliżony do modelu Compass (choć raczej mniejszy).

Mimo dość masywnego przodu, który wizualnie nadal oddaje charakter marki - całość będzie raczej niewielkim SUV-em przeznaczonym do ruchu miejskiego (tak, SUV i ruch miejski słabo do siebie pasuje, ale ten rodzaj samochodów jest szczególnie uwielbiany przez kierowców nawet w miejskiej dżungli).

Gdzieś już podobne światła widziałem, ale nie wiem gdzie. Może to miks kilku różnych modeli?

Na temat nowego Jeepa wiemy tylko tyle, że będzie

Szczegóły techniczne elektrycznego Jeepa są nieznane, ale producent najprawdopodobniej zdecydował się zbudować samochód na popularnej w ostatnim czasie w koncernie Stellantis płycie podłogowej e-CMP.

Jeśli ten scenariusz się potwierdzi - elektryczny Jeep będzie napędzany na przednią oś. Obecnie produkowane modele (np. Peugeot e208 i Opel Corsa e) na tej płycie posiadają akumulatory o maksymalnej pojemności do 50 kWh i brak napędu 4x4. Czy elektryczny Jeep pochwali się podobną specyfikacją? Dowiemy się niedługo.

Elektryczny Jeep będzie produkowany w Polsce

Stellantis zdecyduje się uruchomić linię produkcyjną dla pierwszego elektrycznego Jeepa właśnie w Polsce. Aktualnie koncern jest w trakcie rozbudowy fabryki FCA Poland w Tychach, gdzie w przyszłości będą produkowane kolejne, nowe Fiaty i Alfy Romeo.

Jak oceniacie nowy model? Według mnie - przód jest typowo jeepowski, a tył ma w sobie coś, co przypomina miks kilku samochodów rodem z Francji.

Źródło: Stellantis