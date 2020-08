Wygląda na to, że Facebook wie lepiej co praktyczniejsze i ładniejsze. Już wkrótce korzystający z portalu na PC czy laptopie będą musieli ograniczyć się do jednej wersji interfejsu.

Klasyczny Facebook nie będzie już dostępny

Facebook przechodzi systematyczne zmiany. Obecnie w przypadku wersji PC można korzystać ze starej i nowej wersji interfejsu. O tym, jak się pomiędzy nimi przełączać pisaliśmy swojego czasu w oddzielnej publikacji. Wkrótce nie będzie miało to jednak znaczenia, ponieważ zarządzający portalem zdecydowali o wyłączeniu tej opcji.

Obecnie użytkownicy otrzymują komunikat, iż tzw. klasyczny Facebook nie będzie dostępny począwszy od września. Najbardziej negatywnie nastawionym to przygotowanych zmian pozostało zatem niewiele czasu na pogodzenie się z takim obrotem spraw.

Nowe znaczy lepsze, przynajmniej wedle Facebooka

Nowy wygląd Facebooka na PC był tematem do rozmów już wiele miesięcy temu. Pierwsze informacje o zmianach pojawiły się jeszcze w zeszłym roku, ale ich wdrażanie szło dość opornie.

Zazwyczaj jest tak, że zmiany nie wszystkim przypadają do gustu. Nawet jeśli tutaj w większości są chwalone, zapewne pojawią się też niezadowoleni. Facebook podkreśla, że nowa wersja interfejsu to nie tylko tryb ciemny, ale też wygodniejszy dostęp do najważniejszych funkcji czy wreszcie lepsze działanie i krótsze czasy ładowania.

