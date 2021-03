Karty graficzne GeForce RTX 3000 wywróciły rynek komputerów do góry nogami - praktycznie każdy model okazał się hitem w swoim segmencie. Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i przygotowuje dwie kolejne konstrukcje.

Nvidia póki co nie potwierdza planów wydania nowych kart graficznych GeForce RTX 3000, ale w sieci już od dłuższego czasu mówi się o poszerzeniu oferty „zielonych”. Serwis VideoCardz dotarł do nowych przecieków na temat modeli GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 Ti.

GeForce RTX 3080 Ti - nadchodzi topowa karta graficzna do gier

GeForce RTX 3080 Ti miałby się uplasować między obecnymi modelami GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3090 – byłaby to topowa konstrukcja zaprojektowana stricte do grania (GeForce RTX 3090 to model przeznaczony także dla twórców treści).

Jeżeli wierzyć przeciekom, karta miałaby bazować na układzie graficznym Nvidia Ampere GA102-225 w konfiguracji z 10 240 jednostkami CUDA. Oprócz tego zostałaby ona wyposażona w 12 GB pamięci GDDR6X 384-bit. Taka specyfikacja pozwoliłaby uzyskać podobną lub nieco słabszą wydajność względem RTX 3090.

Model GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3080 Ti* GeForce RTX 3090 Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny GA102-200 GA102-225 GA102-300 Jednostki CUDA 8704 10 240 10 496 Jednostki TMU 272 320 328 Jednostki ROP 96 112 112 Rdzenie Tensor 272 320 328 Rdzenie RT 68 80 82 Pamięć VRAM 10 GB GDDR6X 320-bit 12 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit TDP 320 W ? 350 W Cena $699 ? $1499 *specyfikacja nieoficjalna

Według informacji serwisu VideoCardz, producenci otrzymali szczegółowe informacje na temat karty i przygotowują się do jej wydania – premiera modelu GeForce RTX 3080 Ti podobno ma nastąpić na początku kwietnia. Ze względu na mniejszą pojemność VRAM, jego cena powinna być znacznie niższa niż w przypadku GeForce RTX 3090.

Specyfikacja karty graficznej GeForce RTX 3070 Ti

W planach producenta podobno jest także GeForce RTX 3070 Ti – byłby to „podrasowany” GeForce RTX 3070 (wydajnościowo powinien on wypaść między modelami GeForce RTX 3070 a GeForce RTX 3080).

Specyfikacja? Karta zostanie wyposażona w pełną wersję układu graficznego Ampere GA104 (GA104-400) w konfiguracji z 6144 rdzeniami CUDA. Dodatkowo ma ona oferować szybszą pamięć VRAM – 8 GB GDDR6X 256-bit.

Model GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3070 Ti* GeForce RTX 3080 Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny GA104-300 GA104-400 GA102-200 Jednostki CUDA 5888 6144 8704 Jednostki TMU 184 192 272 Jednostki ROP 96 96 96 Rdzenie Tensor 184 192 272 Rdzenie RT 46 48 68 Pamięć VRAM 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6X 256-bit 10 GB GDDR6X 320-bit TDP 220 W ? 320 W Cena $499 ? $699 *specyfikacja nieoficjalna

Zainteresowani modelem GeForce RTX 3070 Ti będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jego premiera podobno została zaplanowana na koniec maja. Cena jeszcze nie jest znana, ale powinna uplasować się między zwykłymi modelami RTX 3080 i RTX 3070 (czyli można podejrzewać około 600 dolarów).

Nvidia umacnia topowy segment wydajnościowy

Nvidia obejmuje dominującą pozycję na rynku kart graficznych, a wszystkie modele GeForce RTX 3000 sprzedają się jak świeże bułeczki. Skąd zatem pomysł na wydanie kolejnych konstrukcji? Zapewne chodzi o pokaz siły i jednoznaczne pokonanie konkurencyjnych modeli Radeon RX 6900 XT i Radeon RX 6800.

Pytanie, jak będzie wyglądać kwestia dostępności, bo wydawanie wirtualnych produktów chyba powoli zaczyna nudzić. Nie wiadomo też co z kwestią kopania kryptowalut. Szczególnie, że ostatnio w modelu GeForce RTX 3060 producent przypadkowo usunął limity, co podważyło sens stosowania takich ograniczeń.

Źródło: VideoCardz

