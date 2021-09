Po licznych zapowiedziach Dying Light 2 można było odnieść wrażenie, że raczej nic nie stoi na przeszkodzie, aby gra zadebiutowała w grudniu tego roku. Niestety, czarne chmury zawisły również nad Techlandem i na Dying Light 2 przyjdzie nam jeszcze poczekać.

W Dying Light 2 zagramy dopiero w lutym 2022 roku

Oj, chyba wielu z nas po cichu miało nadzieję, że data premiery Dying Light 2 (pierwotnie gra miała trafić 7 grudnia 2021 roku) nie ulegnie zmianie. Przecież jeszcze nie tak dawno mogliśmy obejrzeć kolejny odcinek z serii Dying 2 Know, gdzie nic nie zapowiadało, aby planowana data premiery miała ulec zmianie. Niestety, w branży gamingowej nic nie jest pewne i nie inaczej jest również w tym przypadku. Nową datę premiery Dying Light 2 wyznaczono na 4 lutego 2022 roku. Poniżej możecie zapoznać się z oficjalnym komunikatem.

Luty 2022 zapowiada się na ciekawy miesiąc

Jeśli chodzi o Dying Light 2, pozostaje nam jedynie uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać daty premiery. Na szczęście, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bowiem zakładając, że nie będzie już żadnej obsuwy, to czeka nas naprawdę ciekawy miesiąc. Przypomnijmy, że na 18 lutego 2022 roku zostało również wyznaczona premiera Horizon: Forbidden West, a i nie można również zapomnieć o Sifu. Jeśli teraz dołożymy do tego produkcję od polskiego studia, to dostajemy kawał dobrej zabawy na luty 2022 roku.

Źródło: Twitter - @DyingLightGame