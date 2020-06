Desperados 3 właśnie dziś debiutuje na rynku. Czas więc wracać na Dziki Zachód, a tym razem zaproszenie otrzymujemy od twórców wyśmienitego Shadows Tactics: Blades of the Shogun.

Dziś premiera Desperados 3 na PC, PS4 i Xbox One

Czekaliśmy, czekaliśmy i wreszcie się doczekaliśmy. Właśnie dzisiaj gra Desperados 3 zadebiutowała na rynku w wersjach przeznaczonych na komputery oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Możemy liczyć na polską wersję językową oraz wybierać spośród dwóch edycji: standardowej i wypasionej „kolekcjonerki”.

Zobacz najnowszy zwiastun Desperados 3 z okazji premiery gry:

Desperados III to kawał dobrej strategii taktycznej - oceny

Najlepsze gry strategiczne nie tylko wymagają od nas myślenia i wykazywania się zmysłem taktycznym, ale też sowicie nas wynagradzają za podjęty trud. Desperados III tak właśnie robi, czego efektem są bardzo wysokie oceny w recenzjach. Od nas otrzymała notę 4,8/5, a testujący ją Jakub nie mógł się nachwalić mechaniki, fabuły, klimatu czy też ścieżki dźwiękowej. A jak ocenili ją inni?

Na chwilę publikacji w sieci pojawiło się już około 50 recenzji i w zależności od platformy Desperados 3 może pochwalić się średnią ocen na poziomie 83% (na Xbox One), 84% (na PlayStation 4) i 86% (na PC) – w każdym przypadku pozwala to plasować się „trójce” wśród 10 najlepiej ocenianych gier w tym roku. Poniżej przedstawiamy kilka not z najpopularniejszych serwisów:

Attack of the Fanboy – 8,0/10

benchmark – 9,6/10

Critical Hit – 9,0/10

DualShockers – 9,0/10

Game Rant – 8,0/10

GameSpew – 9,0/10

GameStar – 8,8/10

GamingTrend – 9,0/10

God is a Geek – 9,5/10

Hobby Consolas – 7,0/10

IGN – 8,0/10

PC Gamer – 8,6/10

PC Games – 9,0/10

PC Invasion – 8,0/10

PlayStation LifeStyle – 9,0/10

PlayStation Universe – 9,0/10

Push Square – 7,0/10

Shacknews – 9,0/10

The Games Machine – 9,2/10

TheSixthAxis – 8,0/10

TheXboxHub – 9,0/10

Wccftech – 9,0/10

Windows Central – 10,0/10

Worth Playing – 8,5/10

Xbox Tavern – 7,4/10

To co, kiedy ruszacie na Dziki Zachód, by kontrolując piątkę bohaterów i wykazując się pomyślunkiem przejść emocjonującą kampanię gry Desperados 3?

Źródło: THQ Nordic, Koch Media, Metacritic, informacja własna

