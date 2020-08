Philips OLED 805, 855 i 865 to nowe telewizory z HDR-em i Ambilightem oraz kilkoma innymi cechami, pozwalającymi powiedzieć, że, owszem, producent naprawdę się postarał.

Nowe telewizory Philips OLED z HDR-em i Ambilightem. Robią wrażenie

Nowe telewizory Philips OLED 805, 855 i 865 wyświetlają treści w 4K i obsługują obydwa najważniejsze formaty HDR-u, czyli Dolby Vision i HDR10+. Do tego zostały wyposażone w procesory P5 wykorzystujące sztuczną inteligencję, czego efektem – cytując producenta – ma być „dokładniejszy i bardziej realistyczny obraz”. W czasie rzeczywistym analizują one wideo klatka po klatce, aby zawsze dobierać optymalne parametry.

Niektórzy mogą narzekać na to, że do wyboru są tylko dwa (i to nie największe) rozmiary: 55 i 65 cali. Pamiętajmy jednak, że to Philips, więc możemy też liczyć na trójstronny Ambilight, dzięki któremu kolory przelewają się przez ekran, wprost na ścianę za nim.

Dobre audio i Android TV na pokładzie

Jak zwykle producent postarał się też o dobre audio. Konkretnie we wszystkich przypadkach mamy do czynienia z 50-watowymi systemami. Średnio- i wysokotonowe przetworniki mają cechować się czystym brzemieniem, a te niskotonowe zapewnią głębokie basy. Z kolei obsługa formatu Dolby Atmos daje nadzieje na dźwięk przestrzenny.

Dopełnieniem całości jest system Android TV, dający dostęp do wszystkich popularnych aplikacji – nie wyłączając z tego grona Netfliksa i YouTube’a. To także szereg funkcji ułatwiających przesyłanie treści ze smartfona oraz umożliwiających sterowanie za pomocą głosu – z wykorzystaniem Asystenta Google.

Philips OLED 805, 855 i 865 – czym się od siebie różnią i ile kosztują?

Choć mówimy o trzech seriach, pod względem technologicznym niczym się one między sobą nie różnią. Są zresztą nawet dostępne w dokładnie takich samych cenach. O co więc chodzi? Krótko mówiąc o design: OLED 805 ma ekran osadzony na klasycznych dwóch nóżkach, a OLED 855 i OLED 865 – na jednej stopce w centralnej części. Podstawa tego ostatniego jest w dodatku pokryta (pochodzącą ze zrównoważonych źródeł) skórą dostarczoną przez markę Muirhead ze Szkocji.



Kolejno: Philips OLED 805, 855 i 865

A skoro wspomnieliśmy już o cenach, to przejdźmy teraz do nich:

55-calowy telewizor Philips OLED 805, 855 lub 865 kosztuje 7999 złotych

65-calowy telewizor Philips OLED 805, 855 lub 865 kosztuje 11 499 złotych

W zestawie znajdziemy też pilot z podświetlanymi przyciskami i wykończeniem z tej samej skóry, o której przed chwilą wspominaliśmy.

Źródło: TP Vision, informacja własna

