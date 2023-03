Nowe dyski Blu-ray firmy Pioneer mają cechować się wyjątkową trwałością. Dla jednych mogą stanowić wyłącznie ciekawostkę, ale dla niektórych będą nieocenione.

Pioneer przygotował płyty Blu-ray na ponad 100 lat

Dużą popularnością cieszy się teraz przechowywanie danych w chmurze, ale w niektórych przypadkach pojawia się potrzeba zapisania czegoś na fizycznym nośniku. Każdy chce wtedy postawić na jak najlepszą opcję i tu na scenę wkracza firma Pioneer ze swoimi nowymi płytami Blu-ray, które mają gwarantować bezpieczne przechowywanie danych przez 100 lat (i dłużej).

Wedle producenta przygotowane przez niego rozwiązanie jest znacznie trwalsze niż płyty Blu-ray do tej pory oferowane w sprzedaży - w przypadku BD-R mówi się o żywotności 5-20 lat, a przy BD-RE do maksymalnie 50 lat. Nową generację można będzie rozpoznać po oznaczeniu IPS-BD11J03P na opakowaniu lub napisie „DM for Archive” na samych płytach. Na początek do sprzedaży wprowadzone będą nośniki o pojemności 25 GB, później także o pojemności 50 GB.

Firma przygotowała nowy napęd BDR-WX01DM dedykowany płytom IPS-BD11J03P. Również na nim znalazła się wzmianka „DM for Archive”. Względem innych tego typu rozwiązań, nowy napęd mają cechować wysoce niezawodne silniki, wytrzymałe układy mechaniczne i osłona przeciwpyłowa chroniąca go przed zanieczyszczeniami środowiskowymi. Napęd będzie wykorzystywał złącze USB 3.0 typu A i ma być kompatybilny także z nośnikami M-Disc.

Komu przydadzą się nowe płyty Pioneer?

Nowa technologia z reguły przekłada się na wyższe ceny i podobnie jest w tym przypadku. Pioneer wprowadzi do swojej oferty napęd BDR-WX01DM, który został wyceniony na około 410 dolarów. Nowe płyty mają natomiast kosztować około 16 dolarów za zestaw trzech sztuk.

Producentowi przyświecał konkretny cel podczas prac nad nowymi produktami. W tle należy dopatrywać się nowych regulacji prawnych, jakie zostaną wkrótce wprowadzone w Japonii. Wybrane agencje rządowe oraz firmy będą zobowiązane do przechowywania dokumentacji podatkowych w formie cyfrowej (a nie jak obecnie na papierze), w niektórych przypadkach przez nawet 100 lat.

Stosowane nośniki pamięci muszą spełniać standard jakości JIS X6257 i według firmy Pioneer zaprezentowane przez nią płyty są pierwszymi tego typu rozwiązaniami na świecie.

Producent nie ujawnił, czy napęd BDR-WX01DM oraz wyjątkowo długowieczne płyty Blu-ray pojawią się w sprzedaży w innych regionach.

Źródło: pc-watch-impress-co-jp