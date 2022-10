Co Sony przygotowało dla abonentów PlayStation Plus na rozpoczęty właśnie miesiąc? Trzy gry i chyba można mówić o całkiem interesującym zestawie.

PlayStation Plus Essential na październik 2022

Hot Wheels Unleashed

Injustice 2

Superhot

Warto pamiętać, że od niedawna oferowany jest nowy PlayStation Plus, w ramach którego posiadacze konsol PlayStation mają do wyboru kilka progów cenowych. Tutaj mówimy o tym najniższym, decydujący się na Extra lub Premium otrzymują to samo oraz dodatkowe korzyści. W październiku również Essential prezentuje się nieźle, Hot Wheels Unleashed, a zwłaszcza Injustice 2 i Superhot to interesujące i nieźle ocenione tytuły.

Polski akcent w nowym PlayStation Plus

Która gra jest tu najlepsza? Cóż, to będzie zależało od indywidualnych preferencji, bo mowa o kompletnie odmiennych gatunkach. Hot Wheels Unleashed to wyścigi malutkich samochodzików, a Injustice 2 bijatyka z superbohaterami wykreowanymi przez DC Comics. Naprawdę wciągająca i mająca sporo atutów, o których więcej przeczytacie w naszej recenzji.

Przywoływany polski akcent to natomiast Superhot, oryginalna strzelanka łódzkiego studia Superhot Team. Zdecydowano się na rozwiązanie sprawiające, że czas płynie tylko wtedy, gdy postać się porusza. Dziwne? W praktyce okazało się bardzo grywalne, nawet mimo postawienia na minimalistyczną grafikę. Również Superhot swojego czas recenzowaliśmy, więc zainteresowanych większą porcją informacji odsyłamy do wcześniejszej publikacji.

Źródło: sony PlayStation Access