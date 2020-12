Procesory AMD Ryzen 5000 oferują świetną wydajność, a do tego można je jeszcze dodatkowo podkręcić. Jakie pamięci wybrać do bicia rekordów wydajności? Preferencje overclockerów mogą wydawać się… dosyć zaskakujące.

Jesteśmy po premierze procesorów AMD Ryzen 5000, które mocno namieszały w rankingach wydajności. Przy okazji ustanowiono na nich sporo rekordów podkręcania. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie… zastosowane pamięci RAM.

Podkręcasz procesor Ryzen 5000? Wybierz pamięci G.Skill

Statystyki serwisu HWBot.com pokazują ciekawą zależność – większość platform, które posłużyły do bicia rekordów wydajności na procesorach Ryzen 5000, korzystała z modułów pamięci firmy G.Skill (głównie G.Skill TridentZ Royal, ale też G.Skill TridentZ i G.Skill Ripjaws V).

Co prawda przeważająca część wyników to sprawka kilku overclockerów (Safedisk, Keeph8n, Splave, Shar00750, Lucky_n00b), więc siłą rzeczy korzystali oni z tego samego sprzętu, ale dobór pamięci na pewno nie jest przypadkowy – moduły G.Skill cechują się wysokim potencjałem na podkręcanie, a do tego dobrze współpracują z nową platformą AMD. Warto dodać, że overclockerzy często korzystają ze wsparcia producentów, więc w tym przypadku kwestia wyboru pamięci mogła być także efektem współpracy.



Platforma testowa wykorzystana przez amerykańskiego overclockera KEEPH8N - na pokładzie procesor Ryzen 9 5900X i pamięci G.Skill Ripjaws V

Jeżeli składacie platformę na bazie nowego procesora AMD i zastanawiacie się nad wyborem odpowiednich pamięci, zerknijcie do naszego zestawienia polecanych modułów DDR4 RAM. Pamiętajcie, że układy Ryzen 5000 natywnie obsługują kości o częstotliwości 3200 MHz, ale producent poprawił współpracę z pamięciami i można tutaj zastosować zestawy o zegarze 3800 MHz lub nawet 4000 MHz.

Źródło: G.Skill, HWBot

