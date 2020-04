Dość powoli, ale jednak pojawiają się informacje na temat gier przygotowywanych na PlayStation 5 i Xbox Series X. Nowe platformy od początku atakować chcą także Polacy, między innymi Bloober Team za sprawą Observer System Redux.

Observer System Redux oficjalnie. Polacy szykują horror na PS5 i Xbox Series X

Bloober Team to studio, które zaczyna być kojarzone przede wszystkim z grami znajdującymi się w pobliżu gatunku survival horror. Ostatnio wypuściło na rynek Blair Witch, a wcześniej chociażby kilka pozycji z serii Layers of Fear oraz Observer. I to właśnie ta ostatnia produkcja, która swoją premierę miała w 2017 roku znalazła się teraz na tapecie. Przyjęto ją naprawdę dobrze, więcej na temat rozgrywki możecie dowiedzieć się z opublikowanej przez nas recenzji.

Już jakiś czas temu pojawiły się informacje, iż Bloober Team ma zamiar powrócić do tego uniwersum. Teraz wiemy, że stanie się to za sprawą Observer System Redux. Gry, która trafi na nadchodzące konsole PlayStation 5 i Xbox Series X.

Observer System Redux to mimo wszystko projekt tajemniczy

Sam tytuł w pierwszej chwili sugeruje, iż będziemy mieli do czynienia z odświeżoną wersją oryginału. Oficjalnie tego jednak nie potwierdzono. Pojawiają się głosy, że być może twórcy nieco się droczą i ostatecznie będzie to zupełnie nowa gra. Lista platform docelowych też nie musi kończyć się jedynie na dwóch pozycjach.

Prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu pojawią się kolejne, konkretniejsze już informacje.

Źródło: Bloober Team

Warto zobaczyć również: