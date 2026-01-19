Zakaz korzystania z powerbanków w samolotach. Na liście 9 linii lotniczych

W życie weszły nowe zasady dotyczące przewozu i użytkowania powerbanków oraz urządzeń elektronicznych na pokładach samolotów linii należących do Lufthansa Group.

Najważniejszą nowością jest bezwzględny zakaz używania powerbanków podczas lotu. Niedozwolone jest zarówno ładowanie telefonów i innych urządzeń z wykorzystaniem przenośnych akumulatorów, jak i podłączanie samych powerbanków do gniazdek i portów USB w samolotach.

Samo przewożenie powerbanków zabronione nie jest, ale na tym polu również istnieje kilka ograniczeń.

Każdy pasażer może przewozić maksymalnie dwa powerbanki.

Powerbanki oraz e-papierosy muszą znajdować się wyłącznie w bagażu podręcznym, pod fotelem poprzedzającym, w kieszeni fotela lub bezpośrednio przy pasażerze.

Urządzeń tych nie wolno umieszczać w schowkach nad siedzeniami.

Obowiązuje całkowity zakaz przewożenia powerbanków i e-papierosów w bagażu nadanym.

Standardowo dopuszczalne są urządzenia o mocy do 100 Wh, a w przypadku powerbanków o pojemności od 100 do maksymalnie 160 Wh konieczne jest uzyskanie wcześniejszej zgody przewoźnika na przewóz.

Lufthansa precyzuje, że ograniczenia w użytkowaniu nie dotyczą zatwierdzonych urządzeń medycznych.

Zmiany zasad weszły w życie 15 stycznia. Obejmują wszystkie linie lotnicze wchodzące w skład Grupy Lufthansa, a więc Lufthansa (w tym Lufthansa City Airlines), SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Discover Airlines, Air Dolomiti, Edelweiss Air oraz ITA Airways.

Nowe wytyczne mają na celu zmniejszenie ryzyka pożarowego podczas lotów. Jak podkreśla przewoźnik w oficjalnym komunikacie, są zgodne z aktualnymi rekomendacjami międzynarodowych organizacji lotniczych, takich jak EASA, FAA, IATA oraz ICAO.