ASUS wprowadził do oferty smartfony ROG Phone 9 i ROG Phone 9 Pro, które przede wszystkim mają zainteresować graczy. Oprócz mocnej specyfikacji, nowe urządzenia wyróżniają się efektownym designem, dobrym ekranem i dodatkowymi funkcjami AI.

Gry mobilne zyskują na popularności, a w ślad za nimi rośnie zainteresowanie smartfonami dla graczy. Producenci coraz częściej oferują urządzenia o wyższej wydajności, dostosowane do potrzeb graczy.

Firma ASUS, znana z produkcji gamingowych smartfonów, zaprezentowała nowe modele: ROG Phone 9 oraz ROG Phone 9 Pro, które mają na celu podbicie serc mobilnych graczy. Czym wyróżniają się urządzenia?

ASUS ROG Phone 9 przyciąga uwagę designem

ROG Phone 9 i ROG Phone 9 Pro na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie. Producent postawił na efektowną stylistykę, która ma przyciągnąć uwagę graczy. Tył obudowy wykonano z jednego kawałka szkła, a całość uzupełnia matowe wykończenie z krystaliczną nano-teksturą.

Na uwagę zasługuje tył obudowy, bo znalazł się tam wyświetlacz AniMe Vision, który pozwala na wyświetlanie zaprogramowanej animacji. W modelu ROG Phone 9 składa się on 85 diod mini-LED, ale w ROG Phone 9 pro jest bardziej dokładny - obejmuje aż 684 diod mini-LED.

Na uwagę zasługuje też niezły zestaw aparatów, co na pewno zainteresuje nie tylko graczy, ale również twórców. Główny aparat wykorzystuje Sensor Sony Lytia 700 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu. Technologia OZO Audio poprawia jakość nagrań na zewnątrz, redukując hałas wiatru, a także umożliwia nagrywanie przestrzennego dźwięku 3D w wysokiej jakości.

Mocna specyfikacja

W obu modelach producent zastosował ekran Samsung Flexible AMOLED o przekątnej 6,78 cala, oferujący rozdzielczość 2400x1080 px i odświeżanie do 185 Hz. Dzięki temu ma on oferować bardzo dobrą płynność animacji, co jest szczególnie istotne w grach. Dodatkowym atutem jest wysoka jasność, osiągająca nawet 2500 nitów. Ekran zabezpieczono szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2.

Jak przystało na smartfon dla graczy, nie mogło też zabraknąć topowych podzespołów. W środku znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, który połączono maksymalnie z 16 GB pamięci LPDDR5X-9600 i 512 GB pamięci na dane UFS 4.0 (ROG Phone 9) lub 24 GB pamięci RAM i 1 TB pamięci na dane (ROG Phone 9 Pro).

Niedawno mieliśmy okazję przetestować procesor Snapdragon 8 Elite i rzeczywiście zapewnia on świetne osiągi. Producent zastosował tutaj autorski system chłodzenia ROG GameCool 9, który ma zapobiegać przegrzewaniu się konstrukcji (według wewnętrznych testów, ROG Phone 9 osiąga niższe temperatury niż ROG Phone 8). Dodatkowo przewidziano specjalną wersje smartfona - ROG Phone 9 Pro Edition, która jest dostarczana z zewnętrznym chłodzeniem ROG AeroActive Cooler X Pro (zasilanym z portu USB typ C).

Sztuczna inteligencja dla graczy

Modele ROG Phone 9 oferują też szereg zaawansowanych funkcji bazujących na sztucznej inteligencji, które mają poprawić wrażenia z rozgrywki. Technologia X Sense 3.0 automatycznie rozpoznaje czynności w grach, a AI Grabber 2.0 rozpoznaje tekst i ułatwia wyszukiwanie wskazówek. Ciekawostką jest też funkcja X Capture 2.0 do nagrywania kluczowych momentów z rozgrywki i AI Noise Cancellation do usuwania niepożądanych dźwięków.

ASUS ROG Phone 9 – ceny

Smartfony ROG Phone 9 i ROG Phone 9 Pro od dzisiaj są dostępne w sprzedaży - sugerowane ceny wynoszą odpowiednio: