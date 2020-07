Ta premiera nie miała mieć większego rozgłosu, ale może poważnie namieszać na rynku komputerów – Intel wprowadził do oferty procesor Core i9-10850K, który ma szansę stać się ulubionym modelem wśród graczy.

Czy słabsze może być lepsze? Wg firmy Intel tak! W ofercie producenta pojawił się procesor Core i9-10850K – nowy model ma stanowić ciekawą alternatywę dla wcześniejszego modelu Core i9-10900K i przy okazji zawładnąć najlepszymi procesorami do gier.

Premiera Intel Core i9-10850K

Jeżeli śledzicie nasze newsy, specyfikacja procesora Core i9-10850K powinna być Wam znana - jednostka została wyposażona w 10 rdzeni i 20 wątków, zintegrowaną grafikę UHD 630, 20 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu oraz dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-2933. Współczynnik TDP oszacowano na 125 W.

Model Intel Core i9 10850K Intel Core i9 10900 Intel Core i9 10900KF Intel Core i9 10900K Generacja Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Rdzenie/wątki 10/20 10/20 10/20 10/20 Taktowanie 3,6 GHz 2,8 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz Maksymalne taktowanie Boost 5,2 GHz 5,2 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz Pamięć L2 10x 256 KB 10x 256 KB 10x 256 KB 10x 256 KB Pamięć L3 20 MB 20 MB 20 MB 20 MB Kontroler pamięci DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) Układ graficzny UHD 630

(350 - 1200 MHz) UHD 630

(350 - 1200 MHz) - UHD 630

(350 - 1200 MHz) Linie PCIe 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 Odblokowany mnożnik TAK NIE TAK TAK TDP 125 W 65 W 125 W 125 W Cena $453 $439 $472 $488

Core i9-10850K oferuje specyfikację zbliżoną do testowanego przez nas modelu Core i9-10900K. Czym się różnią obydwa procesory? Jeżeli spojrzymy na specyfikację, to właściwie tylko taktowaniami - w nowym modelu są one niższe o 100 MHz (nadal jednak pozostawiono odblokowany mnożnik, więc można zdecydować się na podkręcanie).

Warto dodać, że limity mocy pozostały tutaj na takim samym poziomie: PL1 125 W i PL2 250 W, więc konieczne jest zastosowanie bardzo dobrego coolera CPU lub chłodzenia wodnego AiO.

Intel Core i9-10850K – nowy hit wśród wymagających graczy?

Dobra informacja jest taka, że nowy procesor będzie dostępny także na sklepowych półkach - co prawda nie przejmie on tytułu króla wydajności, ale na pewno będzie bardziej opłacalną propozycją. Core i9-10850K został wyceniony na 453 dolary, więc jest on o 35 dolarów tańszy od Core i9-10900K i o 19 dolarów od Core i9-10900KF (u nas różnice powinny wynosić odpowiednio około 200 zł i 100 zł).



Core i9-10850K może przyćmić model Core i9-10900K - najwydajniejszy (i najdroższy) model z generacji Comet Lake-S

Wychodzi więc na to, że nowa „i-dziewiątka” ma szansę mocno namieszać w segmencie procesorów do 2500 złotych (szczególnie jeżeli potencjalnemu klientowi będzie zależeć głównie na wydajności w grach). Z drugiej strony poprzednie modele Core i9-10900K i Core i9-10900KF raczej stracą na atrakcyjności.

Źródło: Intel, Hardware Luxx

