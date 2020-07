Procesory Intel Core 10. generacji (Comet Lake-S) nie były dla nas szczególnym zaskoczeniem – można je nazwać co najwyżej ewolucją poprzednich generacji. Czyżby na pewno? Okazuje się, że w planach producenta są tajemnicze modele z dopiskiem KA.

Modele Intel Comet Lake-S nadal korzystają z mikroarchitektury Skylake i są produkowane w 14-nanometrowej litografii, ale oferują większą liczbę rdzeni i wątków. Nowa seria korzysta też z nowych płyt głównych LGA 1200.

Podczas premiery mieliśmy okazję sprawdzić dwa modele z nowej generacji: Core i9-10900K i Core i5-10600K, które wyróżniały się na tle poprzedników i oferowały dobre osiągi w grach.

Intel przygotowuje tajemnicze procesory KA

Okazuje się, że to nie koniec premier nowych procesorów. W litewskich i indyjskich sklepach pojawiły się oferty przedsprzedaży nowych modeli z dopiskiem KA:

Intel Core i9-10900KA

Intel Core i9-10850KA

Intel Core i7-10700KA

Intel Core i5-10600KA

Wiemy, że dopisek „K” oznacza odblokowany mnożnik i możliwość przetaktowania. Co oznacza dopisek „A”? Tego nie wiadomo. Warto zauważyć, że pojawia się on tylko w modelach do podkręcania, więc może ma coś wspólnego z OC.

Kolejną ciekawostką jest cena, bo warianty "KA" plasują się między zwykłymi wersjami „K” (do podkręcania) a modelami „KF” (do podkręcania, ale bez zintegrowanej grafiki). Producent wprowadził więc jakieś oszczędności.

Pozostaje czekać na więcej szczegółów o nowych procesorach. Być może pojawią się one razem z modelami Core i9-10850K i Celeron G5905/G5925.

Źródło: VideoCardz, Inida

Zobacz więcej o procesorach: