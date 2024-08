Nowa Motorola Edge 50 Neo ma kompletne wyposażenie, niezłe podzespoły i wytrzymałą obudowę. Dodajemy do tego udaną stylistykę i piękne kolory. Czyżby był to idealny wybór w średniej półce cenowej?

Już jakiś czas temu w sieci nie brakowało informacji na temat nowych modeli Motoroli. Teraz wreszcie zadebiutowały, a my poznaliśmy specyfikację. Poza Motorolą Edge 50 Neo na rynek trafiły również dwa tańsze smartfony z serii moto G.

Premiera Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Neo to smartfon pozycjonowany wyżej, niż modele z serii moto G. Jednocześnie jest to drugi najtańszy przedstawiciel rodziny Edge 50 (jest jeszcze Edge 50 Fusion). Czy oznacza to, że mamy do czynienia z dobrze wycenionym i opłacalnym w zakupie średniopółkowcem?

Już na pierwszy rzut oka widzimy atrakcyjne obudowy i dobrze znany design. Motorola Edge 50 Neo wygląda podobnie do innych przedstawicieli tej marki z ostatniego roku lub dwóch. Nie jest to jednak żaden zarzut - stylistyka jest udana. Tradycyjnie dla Motoroli, mamy też ciekawe kolory, których na próżno szukać w urządzeniach konkurencji (niebieski, piaskowy, szary i czerwony). Kolory dobrano z palety Pantone, z którą to firmą Motorola współpracuje już od lat.

Smartfon jest kompaktowy i przyjemny w dotyku - wykończony wegańską skórą z ciekawą fakturą. Plusem jest również wytrzymałą konstrukcja, spełniająca wymogi standardu militarnego MIL-STD810H. Obudowa jest też wodoszczelna (IP68).

Motorola Edge 50 Neo

Wyświetlacz pOLED w Motoroli Edge 50 Neo ma przekątną 6,4” i całkiem cienkie ramki. Sam telefon możemy więc uznać za dość kompaktowy. Ekran ma adaptacyjną częstotliwość odświeżania 120 Hz, a także wysoką rozdzielczość 1220p (standardem jest dziś 1080p - FullHD+). Cieszy wysoki poziom jasności maksymalnej - 3000 nitów. Nie zabrakło funkcji Always On Display, producent zapewnia też o bardzo wiernym odtwarzaniu naturalnych kolorów.

Smartfon dostał niezły zestaw aparatów. Główny ma matrycę 50 MP (Sony LYT-700C) i optyczną stabilizację obiektywu. Mamy także obiektyw szerokokątny (pole widzenia 120 stopni, autofocus PDAF) z matrycą 13 MP. oraz teleobiektyw z 3-krotnym zbliżeniem optycznym, OIS i matrycą 10 MP. Korzystając z aplikacji aparatu możemy skorzystać ze wsparcia sztucznej inteligencji. Poza przetwarzaniem obrazu, wspiera też stabilizację obrazu i pozwala na 30-krotny zoom (crop cyfrowy). Moto AI działa także w galerii, gdzie pomoże w sprawnej edycji zdjęć. Kamerka do selfie ma matrycę 32 MP.

Dobrą wiadomością jest obecność bardzo szybkiego ładowania z mocą 68 W. Bateria nie jest zbyt duża (4310 mAh), pamiętajmy jednak, że również wyświetlacz Motoroli Edge 50 Neo jest nieco mniejszy, niż u większości konkurentów. Mamy też opcję ładowania bezprzewodowego.

Motorola Edge 50 Neo ma bardzo dobrą wydajność dzięki procesorowi MediaTek Dimensity 7300. Układ widzieliśmy już m.in. w Oppo Reno 12, CMF Phone 1, czy składanej Motoroli RAZR 50. Do dyspozycji użytkownika jest 12 GB RAM i funkcja RAM Boost. Cennymi dodatkami z pewnością są głośniki stereo i dźwięk Dolby Atmos.

Długie wsparcie aktualizacjami Androida

Motorola idzie w ślady Samsunga, czy Google. Najnowszy smartfon Edge 50 Neo otrzymuje gwarancję długiego wsparcia. Model pojawił się z Androidem 14 na pokładzie, ale użytkownik otrzyma aż pięć kolejnych wersji systemu. Przez kolejne pięć lat otrzymamy też wsparcie w postaci łatek bezpieczeństwa.

Ceny nowych smartfonów Motoroli

Motorola Edge 50 Neo to nie jedyny model, który w końcówce sierpnia trafił na polski rynek. Poza nim poznaliśmy też dwa tańsze modele - moto G35 5G i moto G55 5G. Ceny smartfonów prezentują się tak:

Motorola Edge 50 Neo (12/512 GB) – w cenie 2199 zł i w ofercie promocyjnej (od 30 sierpnia do 12 września)

– w cenie 2199 zł i w ofercie promocyjnej (od 30 sierpnia do 12 września) Motorola moto G35 5G – w cenie 799 zł (4/128 GB) lub 899 zł ( 8/128 GB )

– w cenie 799 zł (4/128 GB) lub 899 zł ( 8/128 GB ) Motorola moto G55 5G - dostępne dwie wersje: 8/256 GB za (1099 zł) i 12/256 GB (1299 zł)

Niestety, jednocześnie z premierami trzech nowych telefonów, dowiedzieliśmy się, że - Motorola Edge 50 nie trafi do Polski.