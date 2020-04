Procesory AMD Epyc „Rome” zmieniły status quo na rynku serwerów i pozwoliły tutaj uszczknąć część udziałów Intelowi. Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i zaprezentował nowe modele, które mają wzmocnić ofertę „czerwonych”.

AMD wprowadza nowe procesory Epyc "Rome"

W ofercie producenta pojawiły się trzy nowe jednostki, które mają wyróżniać się lepszymi osiągami w swojej klasie - jest to: Epyc 7F32 (8 rdzeni/16 wątków), Epyc 7F52 (16 rdzeni/32 wątki) i Epyc 7F72 (24 rdzenie/48 wątków). To uzupełnienie oferty 2-generacji procesorów Epyc, która zadebiutowała w sierpniu ubiegłego roku.

Oczywiście nadal mamy do czynienia z architekturą Zen 2, ale zmieniono konfiguracje pamięci podręcznej trzeciego poziomu w stosunku do rdzeni oraz zwiększono taktowanie rdzeni. Efekt zmian jest taki, że jednostki Epyc 7Fx2 oferującą najwyższą wydajność rdzenia w procesorach serwerowych.

Nowe procesory są wydajniejsze od konkurencji... i poprzednich modeli

System z dwoma procesorami Epyc 7F52 oferuje o 17% lepsze osiągi przy obsłudze baz danych niż konkurencyjna konstrukcja z dwoma układami Intel Xeon 6242, a system z dwoma procesorami Epyc 7F32 o 37% lepsze niż konstrukcja z dwoma układami Intel Xeon 6244.

Zaprezentowane modele dobrze wypadają również w wysokowydajnych systemach obliczeniowych do projektowania i symulacji – tutaj różnice w porównaniu do konkurencyjnych systemów mają wynosić od 31 do nawet 94%.

Nowe jednostki w niektórych rozwiązaniach mają być lepszym rozwiązaniem także od poprzednich modeli. Przy wirtualizacji, system oparty o osiem procesorów Epyc 7F72 ma być o 47% wydajniejszy względem konfiguracji opartej o cztery układy Epyc 7702P.

Procesory już dostępne w systemach obliczeniowych. Będą też nowe serwery Supermicro i HPE

Nowe procesory znajdą zastosowanie w serwerach bazodanowych, wysokowydajnych systemach obliczeniowych (HPC) oraz w infrastrukturze hiperkonwergentnej (HCI). Pierwsze konstrukcje już od dzisiaj są dostępne u producentów OEM.

Przy okazji AMD zapowiedziało nowe systemy z procesorami Epyc. W tym kwartale na rynku pojawią się serwery SMC SuperBlade, a w przyszłym nowe konstrukcje HPE ProLiant DX (będą to systemy certyfikowane do Nutanix HCI). Dodatkowo nowe układy pojawią się w instancjach IBM Cloud.

Źródło: AMD

